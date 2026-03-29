“Vení y Juguemos Juntos”, el programa del Municipio que acompaña a la comunidad del distrito

Funcionarios del Poder Ejecutivo comunal acompañaron el encuentro que contó con la presencia de decenas de familias y destacaron la labor de contención social que tienen las entidades barriales. Más de 180 vecinos forman parte de las actividades en la institución, ubicada en Rincón de Milberg.

El Club Social y Deportivo Juventud de Rincón del Milberg formalizó la presentación de su equipo de futsal y de baby fútbol infantil de cara a la nueva temporada anual. La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien ponderó el trabajo articulado de las instituciones con el Municipio.

“Fue un evento muy lindo porque vimos un club con mucha vida, presentando sus nuevos equipos. Desde el Municipio de Tigre seguimos apoyando a las instrucciones porque creemos que son un sostenimiento muy importante dentro de la comunidad. Tenemos un intendente como Julio Zamora que trabaja muy fuerte en cada una de las entidades de bien público del distrito”, destacó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde junto a una gran convocatoria de familias que participaron de la presentación del equipo de futsal – que será el primer año en el club con categorías de 5ta, 4ta, 3ra, Reserva, Senior y Primera – y del baby fútbol infantil. Entre las dos disciplinas participan un total de 200 vecinos de entre 6 y 40 años.

Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Juventud, Julio Nocioni, expresó: “Tener el equipo de futsal era un sueño de todos los que formamos parte y hoy lo pudimos hacer realidad. Otro año más, además, con los niños del baby que continúa en gran crecimiento. La mano tendida del intendente Julio Zamora nos permite seguir avanzando para el bienestar de los chicos y las familias”.