“Tengo un desagradable presentimiento futbolístico: Messi no va a participar del mundial”

Escribe: Enrique Jorgensen

Me encanta opinar del más maravilloso de los deportes pero nunca manejé información, trascendidos o primicias. La verdad que lo único que realmente me interesa es lo que ocurre cuando empieza a rodar la bola.

En el caso de Lío es distinto, junto con el Diego han sido por escándalo los 2 mejores que he visto, esto lo afirma alguien que ha visto bastante de Pelé, Cruyff, la ‘bestia’ Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Iniesta o Mbappé. Cristiano creo que es crack pero inmensamente lejos de los argentinos.

Volviendo al título de la publicación tengo el convencimiento que a Messi le alcanza y le sobra desde lo físico, de lo futbolístico sería una irreverencia opinar, pero creo que es evidente que al ‘10’ se le apagó la llamita del interés.

Así de simple, no tiene más ganas de ‘jugar por jugar’, y en ese caso no creo que haya nada para cuestionarle.

Desde que finalizó el brillante mundial de Qatar no ha habido una sola vez que se haya pronunciado confirmando su participación. Al pobre Scaloni le han preguntado 7.843 veces que ocurrirá al respecto y otras 7.843 respuestas fueron que Messi es el único encargado de despejar este interrrogante.

Querer mezclar las dudas del capitán con temas de guita, AFA, política, etc.. no sería más que sumar confusiones a una decisión que no termina de definirse.

En el mundo no existe nadie que pueda intentar meterse en el alma y el corazón del 10 para poder opinar con fundamento. Por supuesto que yo tampoco, pero estoy persuadido que el deseo de este ‘animal’ que hace más de 20 años brilla en la cima del fútbol mundial ha decrecido… como es lógico.

Lo último que deseo aportar es, que luego de 40 meses de la obtención de la tercera y a 2 meses del comienzo del mundial 2026, Messi no confirma su presencia. ¿Raro en Messi no?

Mientras estas apreciaciones absolutamente personales que espero sean erróneas, les confieso que me encantaría estar equivocado.

(*) La foto de abajo es del autor de esta nota: