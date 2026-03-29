Los errores que pueden convertir una cirugía plástica en un desastre

Por el Dr. Juan Manuel di Diego (*)

Cada año crece el número de cirugías estéticas en el mundo, pero también los casos de complicaciones evitables. Falta de control, cirujanos sin formación adecuada y procedimientos en lugares no habilitados pueden transformar un deseo de bienestar en una pesadilla. Qué tener en cuenta antes de operarse y cómo elegir con responsabilidad.

La cirugía plástica es una de las ramas más fascinantes y seguras de la medicina moderna cuando se practica en las condiciones adecuadas. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los casos de procedimientos realizados por personas sin especialización, en consultorios sin habilitación o en instituciones sin cuidados postoperatorios. El resultado, muchas veces, es el mismo: infecciones, sangrados, secuelas estéticas, internaciones prolongadas e incluso emergencias graves.

El título no habilita el bisturí

En Argentina y en muchos países, cualquier médico puede realizar procedimientos estéticos menores, pero solo los cirujanos plásticos certificados por los ministerios de salud y miembros de sociedades reconocidas -SACPER, SCPBA, AACE, ASPS e ISAPS- poseen la formación completa para operar con seguridad. Un verdadero cirujano plástico tiene años de residencia hospitalaria, entrenamiento en urgencias y conocimiento profundo de anatomía quirúrgica, anestesia y reconstrucción. No se trata solo de estética: se trata de medicina aplicada con precisión milimétrica sobre el cuerpo humano.

El quirófano no es un consultorio

Uno de los errores más frecuentes es realizar cirugías en lugares sin internación, sin terapia intensiva ni control anestésico adecuado. Cualquier intervención, incluso una aparentemente menor, puede presentar complicaciones inesperadas. En esos casos, la diferencia entre un susto y una tragedia está en tener un equipo completo disponible.

Un sanatorio o clínica habilitada debe contar con:

Unidad de terapia intensiva.

Cardiólogo y anestesiólogo de guardia.

Condiciones de asepsia y monitoreo permanente.

Las redes sociales no son un diploma

En la era digital, muchos se presentan como “expertos” sin aval científico. Fotografías espectaculares o videos en redes pueden ser engañosos: la imagen no reemplaza la evidencia médica. El paciente debe comprobar si el cirujano muestra resultados reales, explica sus técnicas con transparencia y pertenece a una sociedad científica activa.

Dato negativo adicional: nunca hay que dejarse guiar por el consejo de influencers, modelos o actrices que trabajan para cirujanos plásticos. Aunque parezcan testimonios sinceros, no tienen sustento médico, científico ni académico y su única función es publicitaria. No reemplazan la valoración profesional de un cirujano certificado.

Lo que nunca deberías aceptar

Operarte en un consultorio o spa sin habilitación quirúrgica.

Procedimientos con anestesias improvisadas o sin anestesiólogo.

Promociones o “combos estéticos” que banalizan la cirugía.

Clínicas sin terapia intensiva o sin guardia médica.

Implantes o materiales sin trazabilidad.

Testimonios pagados de influencers o celebridades como único respaldo.

La cirugía plástica no es un tratamiento cosmético exprés. Es un acto médico que requiere precisión, ética y control.

La otra cara: cuando todo se hace bien

En contraposición, los resultados en manos expertas son excelentes. En instituciones serias, la tasa de complicaciones es menor al 1%, y los niveles de satisfacción superan el 95%. El secreto está en la prevención: chequeos preoperatorios completos, trabajo interdisciplinario y un seguimiento cercano del paciente.

La cirugía plástica puede transformar vidas cuando se ejerce con conocimiento, responsabilidad y respeto. Informarse, elegir bien y no dejarse seducir por falsas promesas es el primer paso para garantizar que la belleza no cueste salud. El profesionalismo sigue siendo —y será siempre— la forma más segura de alcanzar resultados naturales, armónicos y verdaderamente transformadores. Una cirugía plástica bien hecha cambia la vida; una mal hecha puede arruinarla.

(*) Cirujano Plástico (MN 103503). Director Médico de CRENYF. Referente en cirugía de contorno corporal. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA)

(*) Imagen: Freepik.es