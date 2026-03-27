Vicente López: continúa abierta la inscripción al Plan de Poda 2026

Los vecinos pueden realizar sus solicitudes para el Plan de Poda y Arbolado 2026, que estará disponible hasta el 31 de marzo. Este año, el municipio de Vicente López trabajará sobre más de 20.000 árboles en todos los barrios, con el objetivo de seguir dando respuesta de manera rápida y eficiente a los pedidos de los vecinos.

El Plan de Poda contempla distintos tipos de intervenciones. Por un lado, se realizarán trabajos por corredores, donde se intervendrán todos los árboles a lo largo de cuadras completas, incluyendo ejemplares de gran porte que superan los 20 metros de altura, con el fin de despejar luminarias, cámaras de seguridad, cables y techos.

Además, se atenderán podas puntuales o por corredor, correspondientes a los pedidos realizados por los vecinos a través de la web durante el período de inscripción. También se llevarán adelante cortes de raíces cuando su crecimiento afecte el espacio público, servicios o propiedades privadas.

El plan incluye, a su vez, la plantación de nuevos ejemplares como parte de un Plan de Arbolado para sumar más verde al municipio y reemplazar aquellos árboles que deban ser extraídos por mal estado o riesgo.

Las solicitudes se gestionan a través del portal de trámites del municipio y en las delegaciones correspondientes.

De esta manera, Vicente López continúa fortaleciendo el mantenimiento del arbolado público y mejorando la calidad de vida en cada barrio.