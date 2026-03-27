Se presentará una muestra temporaria con obras de Prilidiano Pueyrredón y Quinquela Martín

“Miradas del río. La Boca y San Isidro en imágenes”, se inaugurará este sábado 28 de marzo, a las 17.30h, en el Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso), con visita guiada. También se exhibirán trabajos de otros artistas visuales que abordaron el paisaje ribereño.

¿Qué significa el río para vos? es la pregunta que atraviesa esta muestra que invita a pensar el paisaje ribereño. Miradas diversas y distanciadas en el tiempo y en la geografía, la de Prilidiano y la de Quinquela, que invitan a reflexionar sobre estos dos espacios emblemáticos, de la intimidad del Riachuelo a la inmensidad del Río de la Plata.

“Uno de los propósitos es interpelar al vecino y al visitante sobre qué significa el río para ellos desde la historia y desde el presente. Un río omnipresente para San Isidro, como también lo es el Riachuelo para La Boca, que en el siglo XIX fue uno de los motivos de inspiración para Prilidiano”, explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de San Isidro.

Cedidas por el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca, la muestra tendrá algunas obras de este artista (1890-1977) que reflejó magistralmente al puerto de La Boca y sus trabajadores: los óleos sobre tela Puente de Barracas y Día de trabajo; los aguafuertes Puente viejo y Puente nuevo, con el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda como uno de los protagonistas, además de varios dibujos.

Por su parte, el Museo Nacional de Bellas Artes otorgará dos obras de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), que produjo piezas icónicas del patrimonio pictórico nacional, entre las que se cuentan las primeras imágenes de la costa norte del Río de la Plata desde la mirada de un artista nativo: Sacada de la red (acuarela sobre papel) y Lavanderas en el bajo de Belgrano (óleo sobre tela).

A su vez, el museo de La Boca también prestará obras de artistas que se inspiraron en paisajes ribereños, cada cual desde su propia perspectiva: Fortunato Lacámera con los óleos Desde mi estudio y Barcos; Justo P. Lynch, vecino de Martínez, con el óleo Rincón costero, y César Carugo con el óleo Destino.

El río, pero también los puertos y los puentes, los habitantes ribereños y los trabajadores portuarios, siempre desde la producción de imágenes, serán parte de los ejes temáticos de esta exposición que a su vez presentará un video sobre el río realizado con material de archivo del Museo Quinquela Martín y del museo municipal Quinta Los Ombúes, San Isidro.

En el marco de la exposición, el Pueyrredón también llevará adelante talleres para los chicos vinculados con esta temática e invitará al visitante, a partir de dispositivos diseñados por el área de educación del museo, a plasmar en palabras o dibujos respuestas o reflexiones vinculadas con aquella pregunta inicial: ¿Qué significa el río para vos?

Miradas del río. La Boca y San Isidro en imágenes podrá visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 18h; y sábados y domingos, de 14 a 18h. El fin de semana de la apertura la exhibición estará abierta de 15 a 19h.