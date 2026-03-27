En el Delta, el Municipio de Tigre lanzó sus Talleres de Capacitación Artística 2026

Las propuestas del Gobierno local abarcan actividades para todas las edades y tienen como objetivo incentivar la expresión personal, facilitar el acceso a la formación artística y fortalecer la identidad local. La inscripción es presencial en el día y horario que se dicta cada taller.

El Municipio de Tigre comenzó con los Talleres de Capacitación Artística 2026 en el Museo Casa Sarmiento y en el Centro Cultural Caraguatá. Las capacitaciones abarcan diferentes ramas que van desde cerámica hasta iniciación musical.

La programación de las actividades será la siguiente:

Museo Casa Sarmiento – Dirección: Río Sarmiento y Arroyo Reyes

-Dibujo: Jueves de 14 a 16h – destinado para adolescentes

Centro Cultural Caraguatá – Dirección: Arroyo Caraguatá

-Cerámica: Sábado de 10:30 a 16:30h – abierto a todo el público

-Iniciación Musical: Sábado de 10:30 a 16:30h – Para niños, niñas y adolescentes.

La inscripción se realiza de forma presencial en el mismo día y horario que se lleva adelante el curso.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.