En el Delta, el Municipio de Tigre lanzó sus Talleres de Capacitación Artística 2026
Las propuestas del Gobierno local abarcan actividades para todas las edades y tienen como objetivo incentivar la expresión personal, facilitar el acceso a la formación artística y fortalecer la identidad local. La inscripción es presencial en el día y horario que se dicta cada taller.
El Municipio de Tigre comenzó con los Talleres de Capacitación Artística 2026 en el Museo Casa Sarmiento y en el Centro Cultural Caraguatá. Las capacitaciones abarcan diferentes ramas que van desde cerámica hasta iniciación musical.
La programación de las actividades será la siguiente:
Museo Casa Sarmiento – Dirección: Río Sarmiento y Arroyo Reyes
-Dibujo: Jueves de 14 a 16h – destinado para adolescentes
Centro Cultural Caraguatá – Dirección: Arroyo Caraguatá
-Cerámica: Sábado de 10:30 a 16:30h – abierto a todo el público
-Iniciación Musical: Sábado de 10:30 a 16:30h – Para niños, niñas y adolescentes.
La inscripción se realiza de forma presencial en el mismo día y horario que se lleva adelante el curso.
Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.