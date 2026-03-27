A través del Fondo Municipal de las Artes, se reconocieron más de 70 proyectos culturales de vecinos y vecinas de Tigre

El Gobierno local otorgó apoyos económicos a artistas, colectivos culturales y proyectos vinculados a distintas expresiones del arte. Se brindaron apoyos en disciplinas como: literatura, audiovisual, artes escénicas, espacios culturales, becas, música y artes visuales.

En el marco del Fondo Municipal de las Artes (FMA), la gestión local entregó incentivos a artistas, colectivos culturales y proyectos vinculados a distintas expresiones del arte. En esta edición, se reconocieron 75 propuestas en las disciplinas música, artes visuales y escénicas, audiovisual, literatura, espacios y becas.

“Es una propuesta que sigue vigente desde hace muchos años ininterrumpidamente, con el objetivo de fortalecer la cultura local y nuestra identidad. Nos encanta ver a tantos vecinos y vecinas que se acercan para presentar sus proyectos”, manifestó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, en el Museo de la Reconquista.

Y agregó: “Nuestro intendente Julio Zamora tiene una mirada positiva con respecto a la cultura, por eso hace unos años inauguramos el Teatro Municipal Pepe Soriano. Ese establecimiento ha permitido que podamos poner en marcha otros dos teatros más, en Don Torcuato y El Talar”.

La jornada comenzó con un concierto de la Camerata de Rincón de Milberg y posteriormente las autoridades locales brindaron unas palabras a los presentes. Luego, se entregaron diplomas a los proyectos seleccionados.

La concejala Marilina Silva sostuvo: “Este fondo promueve la autonomía de proyectos artísticos. Es una herramienta que propone el intendente Julio Zamora para que personas físicas o jurídicas puedan desarrollar sus iniciativas. Es parte de un plan maestro en materia cultural, donde hay una convicción que tiene que ver con que no es un gasto sino una gran inversión”.

Los beneficiarios y beneficiarias son vecinos de Benavídez, Tigre centro, Rincón de Milberg, Don Torcuato, General Pacheco y el Delta. Todos los estímulos tienen como fin consolidar la labor creativa, tanto de talentos emergentes como de espacios con trayectoria reconocida.

Milagros, beneficiaria del programa, expresó: “Tenemos un estudio de joyería y damos clases en el Boulevard Saenz Peña. Esto nos da la posibilidad de conseguir dos tornos que nos sirven mucho para nuestro lugar, porque siendo emprendedor es todo a pulmón. Es genial la apuesta del Municipio a la cultura, los artistas y artesanos lo apreciamos un montón”.

El Municipio de Tigre creó el FMA en 2010 con el fin de ayudar a las propuestas culturales de la comunidad y financiar talleres de capacitación artística que se brindan gratis en el distrito. Este programa reafirma el compromiso público con el acceso equitativo a los recursos, la promoción cultural en cada rincón del distrito y el acompañamiento a quienes construyen identidad artística a través de su trabajo cotidiano.