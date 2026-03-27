Juan Andreotti inauguró las sesiones 2026 del HCD: “El mayor logro es sentirnos orgullosos como comunidad de ser sanfernandinos”

El Intendente de San Fernando brindó un discurso en el Concejo Deliberante donde repasó su gestión y anticipó obras de infraestructura importantes para la ciudad como el Parque Industrial, la Internación Pediátrica del Hospital Cordero, la nueva sede de la UNDelta, la renovación de Centros de Salud, los barrios Alvear y San José, la avenida Arnoldi, varios espacios verdes; y más novedades en materia de seguridad, educación, deportes, cultura y medio ambiente. Andreotti afirmó: “El orgullo que logramos por nuestra ciudad no hubiera sido posible si cada uno pensara en el ‘sálvese quien pueda’”.

En el Concejo Deliberante de San Fernando se inició el período de sesiones 2026 con el discurso inaugural del Intendente Juan Andreotti, quien se dirigió al plenario de los concejales reunidos repasando la gestión del año pasado, y anunció los lineamientos de los desafíos a encarar para este 2026. Entre otras, el Jefe Comunal destacó las obras de infraestructura del Parque Industrial, la renovación del Centro de Salud Odontológico y de espacios verdes, el nuevo sector de Internación Pediátrica en el Hospital Cordero, la nueva sede para la Universidad del Delta, un espacio frente al río que se hará público, la renovación total de los barrios Alvear y San José, de la avenida Arnoldi, e importantes novedades en otras áreas de gestión como seguridad, medio ambiente, deportes y cultura.

Durante su discurso, el Intendente agradeció: “A quienes integran el equipo de trabajo, que son buenas personas, vecinos que aman esta ciudad y encuentran felicidad en cuidar al otro y en el hacer. Son verdaderos servidores públicos y vecinos comprometidos. Porque el orgullo que logramos por nuestra ciudad no hubiera sido posible si cada uno pensara en el ‘sálvese quién pueda'”.

Y agregó: “Cuando tengo que decir cuál es el mayor logro que tuvimos como comunidad, no lo veo en un servicio, en una obra, en un polideportivo, o el teatro, o en cualquiera de las escuelas renovadas por importantes que hayan sido: sino en que logramos sentirnos orgullosos como comunidad del lugar donde vivimos. En sentirnos orgullosos de ser Sanfernandinos. Porque con ese orgullo y amor que tenemos por esta ciudad, la vamos a cuidar. Y sé que cuando pase el tiempo, el día de mañana, el equipo al que le toque guiar los destinos de la ciudad lo tendrá que hacer muy bien, porque habrá una comunidad cuidando su lugar en el mundo”.

“No estaríamos en este recinto si no fuera por todos aquellos argentinos que lucharon, que no se resignaron a no poder elegir de qué manera querían vivir en comunidad; agradecemos profundamente a toda esa generación y a todos los argentinos que supimos cuidar el vivir en democracia durante todos estos años. A 50 años del golpe militar, se nos tiene que volver a fijar en la memoria y en el corazón que no siempre pudimos elegir, y darle valor a eso”, enfatizó.

El Jefe Comunal continuó: “Tenemos una patria hermosa que tenemos que cuidar. Y eso se hace participando, eligiendo, con compromiso. Si no lo hacemos quienes vivimos, conocemos y queremos este lugar, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no intentamos construir un lugar más equilibrado y justo que nos cobije a todos, será difícil encontrar la armonía que deseamos. A la sociedad le pido que participe, que se informe, que opine, que se interiorice y que milite las causas que le parezcan justas”.

“Todo el mundo puede aspirar a sentir que puede representar al conjunto, a tener la ambición de ser tal o cual cosa. Está muy bien, pero si esa ambición personal está por encima del bien común del conjunto al que se quiere cuidar, ya habrá ganado la idea del ‘Sálvese quién pueda’. No hay comunidad sin acuerdos, no hay mayoría sin saber ceder; ojalá tengamos entre todos la grandeza necesaria para lograrlo. Hay que tener la grandeza de buscar lo que nos une, de poder encontrar lugares comunes, 5 o 10 políticas de estado, con la educación como bandera, que nos permitan cuidar y sobre todo construir lo que nos falta, para tener una sociedad más equilibrada, que nos permita vivir en armonía”, concluyó en su discurso el Intendente Juan Andreotti.

En tanto, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, opinó: “Juan Andreotti dio un discurso muy emotivo, en el que repasó lo realizado en 2025, las obras y servicios que brindó el Municipio haciendo hincapié en la fuerte inversión en materia de Salud, Obra Pública, Cultura, Educación y Seguridad; este 2026 se realizarán obras muy importantes como la infraestructura de nuestro ansiado Parque Industrial, la renovación del Centro Odontológico Gálvez, de un nuevo sector del Hospital de San Fernando y más plazas del distrito, entre muchas otras. En un momento muy complejo para el país, siempre apostamos al desarrollo de San Fernando”.

“Este año tenemos un Concejo Deliberante con nuevos Concejales que asumieron en diciembre, siempre en la búsqueda que sea un Concejo abierto, con mucho diálogo y sobre todo, realmente representativo de los vecinos que han votado a las diferentes fuerzas políticas”, finalizó Ríos.

Acompañaron al Intendente Andreotti funcionarios municipales; el Diputado Nacional Matías Molle; autoridades de fuerzas de seguridad, Veteranos de Malvinas, representantes de instituciones civiles, vecinas y vecinos.

Las sesiones ordinarias en el HCD mantendrán sus fechas y horarios habituales, los 2dos y 4tos jueves de cada mes, desde las 11 de la mañana, a excepción de que exista una coincidencia con días feriados, caso en el cuál serán reprogramadas.

(*) En este video el discurso completo de Juan Andreotti: