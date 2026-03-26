General Pacheco: vecinos y vecinas disfrutaron de un nuevo encuentro del programa del Municipio de Tigre “Plazas Activas”

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada del ciclo que tiene como objetivo continuar promoviendo la vida saludable en toda la comunidad. La actividad contó con clases de ritmo y zumba guiadas por profesores de los polideportivos locales.

El Municipio de Tigre continúa realizando el ciclo “Plazas Activas”, iniciativa que tiene como finalidad generar espacios de encuentro para la comunidad local.

En esta oportunidad, las clases se llevaron adelante en la Plaza General Pacheco con una gran participación de vecinos y vecinas. Cabe destacar que las lecciones son totalmente libres y gratuitas para vecinos de Tigre.

Plazas Activas es una propuesta del Municipio de Tigre en la cual se dictan clases abiertas de ritmo y zumba. Las jornadas son desarrolladas por profesores de los polideportivos del territorio.