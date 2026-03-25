En una picada, provocó un choque y fue inhabilitado para manejar

Un joven de 25 años fue sancionado tras protagonizar un siniestro vial en el playón de Tecnópolis. La víctima sufrió lesiones y debió ser asistida.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Lucas Facundo Arias, quien protagonizó un siniestro vial en el playón de Tecnópolis, en el partido de Vicente López, en el marco de maniobras vinculadas a picadas ilegales.

El hecho ocurrió cuando el conductor, a bordo de un BMW modelo M2, embistió a Iván Nicolás Sluger, de 22 años, quien resultó con escoriaciones en el rostro y las rodillas, debiendo recibir asistencia médica en el lugar.

Tras la intervención policial y la actuación de la justicia, la cartera provincial avanzó con una medida inmediata: la prohibición para conducir vehículos, en el marco de la Ley Provincial N° 13.927, hasta tanto se resuelva la situación judicial.

La inhabilitación quedó registrada bajo el expediente contravencional N° 819503286, con intervención de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires ￼.

Desde el Ministerio remarcaron que este tipo de episodios, asociados a carreras clandestinas y conducción temeraria, representan una de las conductas más peligrosas en la vía pública.

“La Provincia no va a mirar para otro lado frente a este tipo de irresponsabilidades. Las picadas ilegales no son un juego: ponen vidas en riesgo y tienen consecuencias”, señalaron desde el área.

En esa línea, destacaron que se continúan intensificando los controles y operativos para prevenir este tipo de prácticas y garantizar la seguridad de todos los bonaerenses.