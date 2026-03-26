Villa Adelina celebra sus 117 años con música, talleres, juegos y propuestas diversas

El Municipio de San Isidro llevará a cabo una jornada especial llena de actividades. El encuentro se realizará este sábado en el Parque Público del Golf.

También se llevará a cabo la iniciativa “Villa Adelina Ahorra”, con la participación de más de 50 comercios del barrio que ofrecerán descuentos y promociones especiales.

La propuesta se enmarca en el ciclo “Mi barrio de fiesta” y ofrecerá una amplia variedad de actividades: música en vivo, talleres, juegos para chicos, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. En caso de lluvia, se reprogramará para el día siguiente.

“Durante todo marzo tuvimos actividades en distintos espacios públicos de Villa Adelina a modo de celebración comunitaria y vamos a cerrar en el Parque Público del Golf con un evento para visibilizar el talento local y con mucho para hacer, divertirse, aprender, cantar y bailar”, adelantó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Los shows de música comenzarán a las 14h con la banda Canticumbia y culminará con el grupo de rock Abducidos, a las 15.30h.

(*) Actividades durante todo el día

Talleres para toda la familia

¡En el parque aparecieron animales fantásticos!

* Taller de fanzines

* Posta de posters

* ¡A poner la mesa! Taller de servilleteros en macramé. + 12 años

Además, habrá otras propuestas: exhibición de gimnasia a cargo de CASVA (13 a 13.30h); sector de juegos infantiles con carreras de embolsados, skies, palestra, juegos de soga y más; feria de emprendedores locales con stands de distintos rubros; y espacios gastronómicos.

También participarán distintas áreas del municipio con propuestas abiertas a la comunidad, como la Dirección de Prevención de Adicciones y Educación Vial, que brindarán talleres para toda la familia. Además, el Rotary Club de Villa Adelina contará con un stand informativo sobre sus actividades.

El cierre de la jornada, a las 16.30h, será con el tradicional corte de torta, gentileza de la Panadería Hispano Argentina.

(*) Promociones en comercios: Villa Adelina Ahorra

Como parte de los festejos, el 27 y 28 de marzo se llevará a cabo la iniciativa Villa Adelina Ahorra, con la participación de más de 50 comercios del barrio que ofrecerán descuentos, promociones especiales, 2×1 y beneficios exclusivos en rubros como indumentaria, gastronomía, mobiliario, farmacia, servicios y más.