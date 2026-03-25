Malvinas Argentinas inicia Semana Santa con el tradicional Vía Crucis Viviente

La puesta en escena se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 15 horas en las inmediaciones del Palacio Municipal, ubicado en Av. Presidente Perón 4276, ciudad de Malvinas Argentinas, donde vecinos y familias podrán acercarse para presenciar esta significativa expresión de fe.

La actividad es organizada por las parroquias del distrito y cuenta con el acompañamiento de la gestión municipal, en un trabajo conjunto que busca fortalecer los lazos a través de encuentros que forman parte de la identidad cultural y religiosa.

El Vía Crucis Viviente representa la Pasión de Cristo y propone un momento de reflexión espiritual y encuentro, en el marco de una de las fechas más importantes del calendario cristiano.