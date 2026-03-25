A 50 años del golpe militar, Julio Zamora encabezó un encuentro en homenaje a la memoria y la democracia

El intendente de Tigre participó de un acto en el Palacio Municipal donde se llevó a cabo el descubrimiento de una placa que reafirma el compromiso de la comunidad con la libertad y los derechos fundamentales.

A 50 años de la última dictadura militar en la Argentina, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron un encuentro en los jardines del Palacio Municipal donde se llevó adelante el descubrimiento de una placa conmemorativa que reafirma el compromiso de la comunidad local con la democracia.

“A 50 años del golpe militar más duro y sangriento que tuvo la Argentina, nuestro compromiso es ratificar los valores democráticos, así como también los de justicia, verdad y memoria. Tenemos una historia muy rica de compromiso con los derechos humanos y, en este nuevo aniversario de un hecho tan trágico, vemos cómo miles de jóvenes, trabajadores y familias se movilizan para reafirmar ese compromiso con la democracia, que es lo que debemos valorar”, afirmó Julio Zamora.

Y agregó: “Hoy vivimos en una sociedad que muchas veces tiende al individualismo, pero la democracia implica que haya un lugar para todos. La justicia, si no es justicia social, no es justicia; por eso es fundamental que todos nuestros vecinos y vecinas estén incluidos en la comunidad. Cuando hay sectores que quedan afuera, nuestro compromiso es trabajar para que puedan ser parte”.

La placa conmemorativa deja plasmado un mensaje que pone en valor la memoria colectiva como parte esencial de la identidad del distrito. A través de su contenido, se destaca la importancia de sostener los principios que garantizan la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó: “Asumimos la responsabilidad de mantener viva la memoria y transmitir la historia, especialmente a los jóvenes, para que puedan comprender la importancia de la democracia. A lo largo del año, desde la Dirección de Derechos Humanos del Municipio se trabaja con jóvenes en las escuelas y junto a familiares de desaparecidos, generando espacios de reflexión sobre la importancia de la democracia y el rechazo al terrorismo de Estado”.

Durante el encuentro, se remarcó la necesidad de preservar la memoria histórica como herramienta clave para fortalecer la convivencia democrática y proyectar una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de oportunidades.