Comenzó la inscripción a las Escuelas de Natación

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, abrió la inscripción para las Escuelas de Natación que se llevan a cabo en los Campos de Deportes.

Las inscripciones para la pileta del Campo 2 (Gurruchaga 2020, Boulogne) ya están abiertas. Para anotarse, hay que ingresar a https://www.sanisidro.gob.ar/piletas.

Por su parte, el Campo 4 (Córdoba 2055, Martínez) comenzará con las inscripciones el 26 de marzo, desde las 10:00h, en el mismo link. Y el Campo 1 (Intendente Neyer 1220 – Beccar) lo hará a partir del 1 de abril, en el mismo horario y metodología.

Las piletas municipales son espacios diseñados para el disfrute y bienestar de toda la comunidad. Ofrecen un ambiente seguro y accesible donde vecinos de todas las edades pueden practicar natación y participar en actividades recreativas y deportivas. Cuentan con infraestructura con baños y vestuarios, personal capacitado y programas adaptados para niños, adultos y personas mayores.

Estas 3 piletas fueron refaccionadas en los últimos dos años. Los trabajos contemplaron la renovación del sistema de calefacción y sala de máquinas, el cambio de lonas y mantenimiento de las piletas para garantizar que los alumnos inicien sus clases en ambientes aptos.