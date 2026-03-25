A través de una gestión del Municipio de Tigre, se entregaron kits de dibujo en escuelas técnicas del distrito

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó las jornadas que se desarrollaron en la E.E.S.T N.° N°5 de Tigre centro y la E.E.S.T N N°3 de Benavídez, donde se distribuyeron 213 y 175 kits respectivamente. La iniciativa forma parte de un programa local que busca acompañar las trayectorias de los estudiantes mediante la entrega de herramientas de precisión.

En el marco del inicio del ciclo lectivo, el Municipio de Tigre llevó adelante nuevas entregas de materiales de estudio en instituciones técnicas del distrito. Durante las actividades, se otorgaron un total de 388 kits de dibujo técnico destinados a alumnos y alumnas de primer año, alcanzando la cifra de 1.100 unidades distribuidas en lo que va de la implementación del programa en todo el partido.

“Con Julio Zamora pensamos siempre que la educación es todo en la vida de la persona, en su desarrollo individual, pero también en lo colectivo. En el progreso de los jóvenes, está el progreso de Tigre. Entonces, no queremos que les falte nada. Por eso estamos muy atentos a las necesidades de los establecimientos educativos, muy cerca de los directivos y de sus docentes, generando también una gran red de cuidado para los estudiantes, y de apoyo a la educación”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Esta política pública tiene como objetivo central alivianar el impacto económico en los hogares y garantizar que los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para sus prácticas de taller y diseño. Durante los encuentros, las autoridades municipales y los directivos escolares destacaron la importancia de estas herramientas para el desarrollo académico y la futura inserción laboral de los estudiantes de la modalidad técnica.

En la Escuela Técnica N°5 de Tigre centro, la distribución alcanzó los 213 kits, repartidos entre 105 alumnos del turno mañana y 108 del turno tarde. Por su parte, en la Técnica N°3 de Benavídez se entregaron 175 kits, de los cuales 100 fueron para el turno mañana y 75 para el turno tarde. El equipamiento provisto por el Gobierno local incluye tableros de dibujo técnico, escuadras de distintos tamaños, lápices de diversas graduaciones, hojas, cuadernos y gomas de borrar.

Durante la entrega de materiales, la directora de la E.E.S.T N.° N°5 Alejandra Calvetti, expresó: “Muy feliz, sobre todo por haber conocido a la señora Gisela, una persona encantadora. La gestión que está haciendo para nuestras escuelas, entregando tableros a los chicos y acompañando a las familias, es muy valiosa. También quiero agradecer al señor Julio Zamora, que siempre estuvo al lado de las técnicas. Es fundamental que el Estado acompañe y que el vecino vea que su aporte se traduce en ayuda concreta para los chicos, porque eso también genera transparencia”.

Por otro lado, el director de E.E.S.T N.° N°3, Gasko Alfredo, afirmó: “Estamos muy contentos porque se trata de una herramienta clave para los estudiantes y, además, representa un costo elevado para las familias. Por eso, el aporte del Municipio es muy significativo para las escuelas técnicas. En el contexto actual, muchas veces se nos hace difícil solicitar este tipo de materiales, que son fundamentales para la formación, ya que permiten que los alumnos comiencen a desarrollar habilidades como el manejo de la mano y la caligrafía, vinculadas al diseño y a su futuro profesional”.