San Fernando homenajeó a vecinos desaparecidos a 50 años del Golpe

El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia fue conmemorado por el Municipio con un acto en la Plaza del Bicentenario y el descubrimiento de una placa en Urquiza y Entre Ríos para recordar a las víctimas de la dictadura cívico militar surgida del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo, que inició la dictadura cívico militar que gobernó la Argentina durante 7 años, con su secuela de asesinados, perseguidos, exiliados y desaparecidos, el Municipio de San Fernando recordó la fecha homenajeando a las víctimas del terrorismo de Estado en la Plaza del Bicentenario y descubriendo una placa en Urquiza y Entre Ríos.

Allí estuvo presente el Secretario de Gobierno del Municipio, Ignacio Pérez, quien expresó: “Hoy se cumplen 50 años del golpe cívico militar más cruel que sufrió la Argentina, un momento para recordar y no olvidar a los 30.000 desaparecidos, y seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. No son solo números: detrás hay una familia, hijos que no nacieron, hijos apropiados; todo eso significa 30.000 para nuestra sociedad, que no debe olvidar el pasado para no volver a repetirlo”.

La Directora del área municipal de Derechos Humanos y Culto, Cristina Maderna, agregó: “Me emociona mucho, no sólo hoy, porque pienso en lo difícil que debe ser vivir esperando a alguien que no vuelve, por eso nos hacemos presentes aquí para recordarlo. Estamos para seguir contándole a los jóvenes que nos pasó, y que tenemos que pelear para que no vuelva a pasar. Esto demuestra que el tema de las desapariciones sigue siendo fundamental para gran parte de la sociedad argentina”.

Y en la cuadra donde desaparecieron Silveiro Segovia y su hijo Luis Alberto el 14 de diciembre de 1976, Daniel Segovia, hijo y hermano de ambos desaparecidos, dijo: “Vivo este día un poco triste, muy emocionado por este homenaje, y sorprendido porque no lo esperaba; es algo muy difícil que nunca se olvida. Es una herida abierta imposible de cerrar. Lo bueno es que la gente no olvide, llene las plazas y eso nos invita a seguir en la lucha“.

Estuvieron presentes en el acto la concejal y ex Diputada Nacional Alicia Aparicio; los Secretarios de Cultura y Turismo Néstor Torchia, de Deportes Carlos Traverso, de Protección Ciudadana Néstor Pisetta y de Espacios Verdes Luis Giménez; concejales, funcionarios municipales, referentes políticos, agrupaciones por la Memoria, familiares de víctimas de la dictadura y vecinos de la ciudad.