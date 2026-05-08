8 de mayo: Día de la Virgen de Luján

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Hoy día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina, pero también Patrona de Uruguay y Paraguay.

Patrona de las Ruta Argentinas desde el año1944.

En 1630 un estanciero portugués establecido en Sumampa Santiago del Estero, pidió a un pariente que le enviara una imagen de la Virgen para tenerla en su estancia.

Este le envió dos para que eligiera. Las imágenes fueron transportadas en barco hasta Buenos Aires y luego en carretas hacia su destino.

Junto al río Luján, cerca de la actual localidad de Pilar (provincia de Buenos Aires) una de las carretas se detuvo y no hubo manera de hacer que los bueyes pudieran moverla.

Fueron bajando la carga y solo cuando sacaron el cajoncito que encerraba a una de las imágenes, pudieron mover la carreta, Repitieron varias veces la prueba, hasta convencerse de que ella era el origen de la inmovilidad del pesado carromato.

Entonces dejaron a la imagen en una estancia vecina y continuaron su camino. La segunda imagen llegó a destino y hoy es venerada como nuestra Señora de Sumampa.

La primera imagen quedó un tiempo en la mencionada estancia, donde se construyó una capillita y comenzó a ser venerada por la gente. Pronto vieron que quien acudía a ella, era escuchado y se fue extendiendo su devoción.

(*) Breve historia de la Basílica actual de Luján

Un 21 de noviembre pero de 1889 el Padre Jorge María Salvaire solicitaba permiso al arzobispo de Buenos Aires Dr. Federico Aneiros para iniciar la construcción de la actual basílica de Nuestra Señora de Luján. La piedra fundamental había sido bendecida por dicho arzobispo en 15 de mayo de 1887 y actualmente se encuentra a cuatro metros de profundidad bajo el altar mayor.

Federico Aneiros, primer arzobispo de Buenos Aires, bajo cuya jurisdicción estaba entonces la Villa del Luján, solicitó que las obras inicien el 8 de diciembre de ese año, día de la Inmaculada Concepción y cuyo dogma mariano había sido proclamado ese día pero de 1854.

Destaco que en ese tiempo existía un templo que había sido consagrado el 8 de diciembre de 1763 y que fue definitivamente demolido en 1905.

Por diversas circunstancias políticas y sociales el inicio se retrasó dando recién comienzo el 6 de mayo de 1890.

La basílica de estilo neogótico como la cátedra de La Plata y de Mar del Plata tiene 106 metros de altura máxima y 104 metros de longitud.

Es obra de los ingenieros Alfonso Flamand y Rómulo Ayerza así como de los arquitectos Ulrico Curtois, Ernesto Moreau, Francisque Fleury y Sombrum.

El Papa San Pío X la declaró Basílica Menor el 4 de diciembre de 1910 por la Bula Omnibus Satis Sonstat.

Fue solemnemente dedicada (inaugurada) en 1935. El 12 de marzo de 1998 se cedió definitivamente la propiedad a la arquidiócesis de Mercedes-Lujan creada como tal el 21 de diciembre de 1997 como inmediatamente sujeta a la Santa Sede Apostólica.

La diócesis de Mercedes bajo cuya jurisdicción eclesiástica cae la basílica fue creada el 20 de abril de 1934 por la Bula Nobilis Argentinae Nationis desmembrado de la, hasta entonces, diócesis de La Plata creada en 1897. El 10 de mayo de 1989 el Papa Juan Pablo II mediante el decreto Que Sollicita añade al nombre de la diócesis el de Luján quedando diócesis de Mercedes-Luján.

El 3 de marzo de 1947 la diócesis de Mercedes cedió territorio a la creada diócesis de San Nicolás de los Arroyos y el 1 de febrero de 1957 a la diócesis de 9 de Julio.

(*) Acerca del nombre Luján

¿De dónde viene el apellido o nombre Luján? es un patronímico que proviene del topónimo Luján, Alujan o Aluxan de origen aragonés.

Luxan población del municipio de La Fueva en la provincia de Huesca.

En el siglo XIII aparece Don Manuel Ximénez de Luján acompañado de la infanta Doña Leonor, hija del rey Pedro IV de Aragón. Era dueño de una villa con una torre llamada Torre de los Lujanes donde estuvo prisionero Francisco de Francia.

Fernando de Luján y Robles caballero de la Orden de Alcantara, comendador de Esparragal y Casas de Coria, Señor de Valdetrigueros, Vizconde de Santa Marta, Gentilhombre del rey Carlos III quien otorgó el ducado de Almodóvar del Valle a Pedro Francisco Luján y Góngora.

Por otro lado en la Orden Militar de Santiago brindaron nobleza de sangre los madrileños Juan de Luján y Aragón en 1633, Diego Luján y Guzmán de Robles en 1623, Pedro de Luján y Laso de Castilla en 1561, Juan de Luján y Lugo en 1529, Jerónimo de Luján y Ruíz en 1554 y Fernando de Luján Rivadeneira, comendador de Ocaña en 1584.

En el libro de Gerónimo de Quintana ‘A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza’ (Madrid. Imprenta del Reyno 1629) ya aparece el apellido.

Respecto a su etimología provendría de la raíz latina luxare que significa brillante. También provendría de lucianus, luciano de ahí lucius derivado de lux que significa luz, por ende Luján significaría luz/brillante tomando las dos posibles acepciones.