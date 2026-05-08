Llega a Villa Adelina “Memorias Latinoamericanas” tras su gira mundial

El viernes 15 de mayo a las 21 hs, en el Club Artístico “Buen día a día”, El Indio 1715, Villa Adelina (frente al Dispensario), se presentará esta obra de teatro sobre la historia de Latinoamérica.

La compañía chileno-alemana La Perra Alegría se inspiró en el libro “Memoria del fuego: El siglo del viento”, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, para dar vida a Memorias Latinoamericanas, una pieza que recrea fragmentos claves de la historia del siglo XX en

nuestro continente.

Esta gira artística y cultural autogestionada integra teatro, música, narración oral y conversatorios ciudadanos. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Embajada de Alemania en Argentina, la invitación del ELE “Encuentro de Latinidades Escénicas” y el apoyo de teatristas independientes de ambas provincias.

“La obra promueve la literatura latinoamericana contemporánea, el conocimiento de la historia de nuestro continente durante el siglo pasado y el diálogo intercultural. A través de un formato de teatro musical y conversatorios, buscamos estimular múltiples

sensibilidades en las y los asistentes, entregando diversas aproximaciones a la experiencia de la obra de Eduardo Galeano”, explica Samanta Pizarro, directora teatral, quien junto al músico Adam Arhelger conforma la compañía.

Reservas al 116 786 3259.

Información adicional:

Duración: 60 minutos.

Edad recomendada: Mayores de 9 años.