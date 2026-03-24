El Municipio de Tigre realizará el programa “Vida Universitaria” en el Centro Universitario Tigre

El Gobierno local comenzará con el ciclo que busca orientar y acompañar a los jóvenes en su recorrido universitario brindándole herramientas útiles para sus carreras. Para consultar fechas, horarios e inscripciones hacer CLICK AQUÍ.

El Municipio de Tigre llevará adelante en el CUT diversos encuentros del programa “Vida Universitaria” para estudiantes que estén ingresando en estudios superiores, universitarios o terciarios.

Este espacio tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a conocer cómo funciona la vida universitaria, brindar herramientas estrategias para una mejor organización en los tiempos de estudio y hacerlo con mayor seguridad. También busca acompañarlos a transitar este proceso.

Todos los que deseen conocer días, horarios y anotarse deben hacer CLICK AQUÍ.

Para más información comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.