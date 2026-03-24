miércoles, marzo 25, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

El Municipio de Tigre realizará el programa “Vida Universitaria” en el Centro Universitario Tigre

Redacción Periódico Para Todos

El Gobierno local comenzará con el ciclo que busca orientar y acompañar a los jóvenes en su recorrido universitario brindándole herramientas útiles para sus carreras. Para consultar fechas, horarios e inscripciones hacer CLICK AQUÍ.

El Municipio de Tigre llevará adelante en el CUT diversos encuentros del programa “Vida Universitaria” para estudiantes que estén ingresando en estudios superiores, universitarios o terciarios.

Este espacio tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a conocer cómo funciona la vida universitaria, brindar herramientas estrategias para una mejor organización en los tiempos de estudio y hacerlo con mayor seguridad. También busca acompañarlos a transitar este proceso.

Todos los que deseen conocer días, horarios y anotarse deben hacer CLICK AQUÍ.

Para más información comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.

 