Más derechos y oportunidades para jóvenes 

Crece el Programa Envión en la Provincia de Buenos Aires

En General Guido, la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, entregó equipamiento para fortalecer las sedes de esta política pública, que ya alcanza a 78 mil chicos y chicas en todo el territorio bonaerense.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa promoviendo diversas acciones para garantizar políticas de acompañamiento en todo el territorio bonaerense. En ese marco, la cartera a cargo de Andrés Larroque sigue impulsando el programa Fortalecer Envión, que tiene como objetivo brindar apoyo económico a los municipios en donde ya funciona esta iniciativa, destinada a fomentar la inclusión socioeconómica, cultural y educativa en jóvenes de 12 a 21 años.

Por tal motivo, la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, junto a la responsable de Envión, Carolina Schmukler, visitaron el municipio de General Guido, y en compañía del intendente Carlos Rocha, otorgaron equipamiento para las dos sedes que existen en el distrito. La entrega incluyó equipamiento tecnológico, electrodomésticos, mobiliario, material de librería y kits didácticos para los más de 160 destinatarios que tiene el programa en el distrito.

Durante la jornada, López destacó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque seguimos fortaleciendo el programa Envión en toda la Provincia, acompañando a los pibes y pibas con más herramientas, más oportunidades y mejores espacios para desarrollarse”. Además, señaló que “cada sede es un lugar de contención, de aprendizaje y de construcción de futuro, y por eso seguimos trabajando junto a los municipios para que el programa siga creciendo”.

Actualmente, incluyendo estos espacios, son más de 600 las sedes activas en toda la Provincia con un total de 78 mil destinatarios. Bajo la gestión de Kicillof y Larroque, Envión duplicó su alcance en el territorio bonaerense, ampliando la cantidad de sedes y de jóvenes participantes.

Además, mediante el programa Fortalecer Envión, lanzado en 2025, se disponen recursos para mejorar el equipamiento de las unidades; ampliar y sostener talleres como cocina, rap, barbería, streaming, huerta y deportes, entre otros; y adquirir materiales y herramientas para las actividades.

Envión apunta a fortalecer el rol socioeconómico, político y cultural de adolescentes y jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, de entre 12 y 21 años, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Para lograrlo, busca incentivar y potenciar su participación en la comunidad y promover su inclusión en el ámbito laboral y educativo. Además, la iniciativa propone la formación de jóvenes tutores, quienes se desempeñan como referentes de los destinatarios y son mediadores entre ellos y los equipos técnicos.

La ejecución se realiza mediante acuerdos de colaboración entre la administración pública, organizaciones sociales, empresas y actores del sector privado, con el objetivo de compartir la responsabilidad en la creación de oportunidades. De esta forma, se busca fomentar la inserción laboral, el desarrollo educativo y personal, mediante programas de formación alternativa enfocados en diferentes áreas como educación, trabajo, tecnología, salud y expresiones culturales recreativas, artísticas y deportivas, desde una perspectiva de género.