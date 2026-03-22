Con motivo de promover la cultura, el Municipio de Tigre formalizó la entrega de instrumentos musicales a sus Orquestas Infanto Juveniles

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal encabezaron la actividad desarrollada en el Museo de la Reconquista. Las agrupaciones de Troncos del Talar, Benavídez y Rincón de Milberg recibieron violines, viola, cello, contrabajo y más para mejorar su aprendizaje. Más de 480 chicos y chicas de todo el distrito son parte de la iniciativa del Gobierno local.

El el auditorio del Museo de la Reconquista, el Municipio de Tigre llevó adelante la entrega de instrumentos musicales para las Orquestas Infanto Juveniles de Troncos del Talar, Benavídez y Rincón de Milberg, a fin de acompañar las actividades de formación musical que se desarrollan en cada espacio.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la entrega y comentó: “Estamos iniciando un nuevo año para las orquestas y lo hacemos de la mejor manera, incorporando instrumentos que van a permitir que continúen con su aprendizaje musical. Este es un programa que tiene 16 años en el Municipio de Tigre, que gracias a la voluntad política del intendente Julio Zamora sigue creciendo y fortaleciéndose”.

La entrega incluyó instrumentos entre los que se encuentran: violines, viola, cello, contrabajo y cajón peruano. Además, se facilitó una variedad de accesorios e insumos musicales necesarios para el funcionamiento cotidiano de las orquestas, como soportes, correas, encordados y elementos de percusión.

La actividad se desarrolló en horas de la tarde e incluyó la presentación de la orquesta de Tigre/Rincón de Milberg. Posteriormente, las autoridades presentes hicieron la entrega simbólica de los elementos musicales.

Por su parte, la concejala Marilina Silva expresó: “Esta es una muy buena manera de comenzar este nuevo período, de un programa hermoso que lleva 16 años y que el intendente Zamora abrazó junto a Gisela Zamora desde su inicio. Sostener esta política pública no es fácil e involucra a los chicos pero también a las familias. La música es un vector trascendental dentro de la comunidad”.

Por último, Franca, vecina que pertenece a la orquesta “Leda Valladares” de Troncos del Talar, dijo: “Estar en esta agrupación es completar una parte de mi, porque me encanta la música y seguir a mi familia con esto. Recibir estos instrumentos es de una ayuda enorme y es para agradecer”.

Esta iniciativa forma parte de las políticas culturales del Municipio para promover el acceso a la música, la educación artística y el desarrollo cultural de niños, niñas y jóvenes del distrito.