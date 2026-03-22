Hechos policiales y de seguridad en Tigre

Distrito de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Motochorros detenidos en Don Torcuato luego de un eficaz seguimiento mediante las cámaras del COT

En Don Torcuato, un grupo de motochorros fue detenido luego de cometer un ilícito en plena madrugada: todo quedó registrado a través del sistema de vigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió accionar el operativo rápidamente.

Los agentes de la central de monitoreo detectaron que una banda de seis motochorros -a bordo de tres motos- ejecutó el robo a un transeúnte. En ese momento, dieron aviso al móvil más cercano y realizaron el seguimiento de la huída a través de las cámaras.

A las pocas cuadras, en un operativo conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los interceptaron y dieron fin a la fuga: una de las tres motos colisionó contra un móvil en la persecución. El delincuente fue atendido por el Sistema de Emergencias Tigre (SET) en el lugar, y quedó fuera de peligro. Todos los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) La Policía desarticuló una peligrosa banda delictiva que operaba en zona norte

Agentes de distintas divisiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desactivaron una banda delictiva que se movía en zona norte realizando un total de seis detenciones. A través de sus cámaras de seguridad, el Centro de Operaciones Tigre (COT) fue clave para dar con los sospechosos.

Los individuos se hacían pasar por personal policial y en ese contexto se dedicaban a cometer ilícitos en diversos puntos de la región. A través de archivos fílmicos aportados por la Secretaria de Protección Ciudadana de Tigre, exhaustivas tareas de investigación, testimonios y tareas encubiertas -de las que participó personal de la comisaría de Don Torcuato- se logró dar con los miembros de la banda, quienes ya contaban con antecendetes.

Las fuerzas policiales ejecutaron allanamientos de manera simultánea en el Municipio de Tigre y Malvinas Argentinas: durante los operativos redujeron a los delincuentes e incautaron dinero en efectivo, celulares, chalecos antibalas y elementos policiales. Todos quedaron a disposición de la Justicia luego de ser trasladados a la comisaría.

(*) El Talar: intentó forzar vehículos estacionados y fue detenido de inmediato por el COT

En la localidad de El Talar, una sujeto fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre luego intentar forzar vehículos estacionados en la vía pública. La secuencia quedó registrada por los domos municipales del distrito.

El hecho ocurrió en horas del mediodía, cuando las cámaras registraron el accionar del individuo en la intersección de Ruta 197 y Marcos Sastre. Los agentes de la central pusieron en marcha el operativo para detener al sospechoso.

De manera articulada, personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, interceptaron al hombre, lo detuvieron y trasladaron a comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.