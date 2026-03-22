A través del Programa “Bienvenidos a la Primaria”, el Municipio de Tigre entregó kits escolares a estudiantes de Benavídez

En la Escuela Primaria N°18, la secretaría de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora participó del evento donde se otorgaron diferentes elementos para el comienzo de clases. Esto tiene como objetivo continuar acompañando la trayectoria educativa de todos los jóvenes del distrito.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de kits escolares en Benavidez para alumnos y alumnas de primer grado. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora acompañó la iniciativa y participó de la distribución de más de 90 kits escolares.

“Con mucha alegría entregamos en la Escuela Nº18 más de 90 kits escolares equipados con: mochilas, cuadernos, cartuchera y distintos elementos. Ya llevamos distribuidos más de 2500 en todos los establecimientos escolares de Tigre para garantizar que los chicos y chicas que inician la primaria cuenten con lo necesario para aprender”, destacó Gisela Zamora.

Y agregó: “Esta acción responde al compromiso que tiene el Municipio de Tigre, con el apoyo total del intendente Julio Zamora para continuar cuidando a nuestras infancias, fortalecer la educación y acompañar a familias y docentes en este complejo contexto”.

Durante el evento, niños y niñas disfrutaron de un show de magia a cargo del Mago Reymon. Posteriormente la secretaría dedicó unas palabras a los presentes, para posteriormente hacer entrega de los kits.

“La verdad que nos pone muy contento y nos enorgullece que se haga esta entrega de kits. Para los chicos es una herramienta de trabajo y es fundamental para su aprendizaje”, destacó Cynthia Daniela Piloto; directora de la Escuela Primaria N°18.

Cabe destacar que a través del Programa “Bienvenidos a la primaria”, el Gobierno local lleva entregados más de 2500 kits a todos los niños que comienzan su etapa escolar en los distintos espacios educativos de Tigre. Esto tiene como objetivo, continuar brindando más y mejores herramientas a todos los estudiantes del partido.