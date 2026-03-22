Esta propuesta de la Costa Atlántica podría resultar de vuestro genuino interés. Para los que buscan tranquilidad, este pueblito costero a sólo dos horas y media de Mar del Plata los está esperando.

Se trata de Costa del Este, uno de los secretos mejor guardados de las playas bonaerenses. La llaman “la playa del millón de pinos” porque así luce: sus calles de arena, sus aromas y su silencio tranquilizador permanente son algunas de sus características principales.

Está alejada de los focos turísticos, del ruido y las bocinas. No hay edificios altos ni avenidas saturadas: solo dunas protegidas, caminos naturales y un bosque que contiene a todo. Si buscás relajar, este es el lugar.

(*) Qué hacer en Costa del Este

El paseo obligado en Costa del Ese es la caminata por sus callecitas, que invitan a respirar hondo, escuchar el canto de los pájaros y observar liebres y zorros entre los pinos.

El mayor atractivo de este pueblito costero es el equilibrio entre naturaleza, descanso y paisajes. El entorno natural puede disfrutarse de manera económica con caminatas, paseos en bicicleta y tardes en la playa.

También se puede visitar la reserva natural Punta del Lago, que ofrece senderos de trekking, cabalgatas y avistaje de la flora y fauna autóctona. Además hay un spa y un apart hotel de diseño bioclimático, perfecto para los que viajan en pareja.

El Club Hípico del Bosque también tiene opciones para ofrecer: cabalgatas diurnas y nocturnas, que permiten recorrer Costa del Este desde otra perspectiva increíble.

(*) Cómo llegar a Costa del Este desde Mar del Plata

Para llegar a Costa del Este en auto desde Mar del Plata se debe tomar la ruta provincial 11 durante 187 kilometros. Por este camino se llega hacia el pequeño pueblito costero en 2 horas y media aproximadamente.

En colectivo, hay servicios de Costa Azul que salen desde la Terminal de Mar del Plata hasta Santa Teresita. Una vez allí, se puede combinar con la línea 152 de transporte público, que llega hasta Costa del Este. Solo es necesaria la SUBE.



(*) Y desde Buenos Aires…

Para ir a Costa del Este desde Buenos Aires, tenés principalmente dos opciones: viajar en auto particular o en micro de larga distancia. La distancia es de aproximadamente 353 a 361 kilómetros y el tiempo de viaje estimado es de unas 4 horas, dependiendo del tráfico y el medio de transporte elegido.

El trayecto más directo y habitual combina autopistas y rutas provinciales. Ruta: Salir por la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Autovía 2 hasta la localidad de Dolores.

En Dolores, tomar la Ruta Provincial 63 hasta la esquina de Crotto. Seguir por la Ruta Provincial 11 (conocida como la ruta Interbalnearia) hasta el acceso a Costa del Este, que se encuentra entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes.

FUENTE: 0223