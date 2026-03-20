Estos son los días de recolección del programa Reciclá del Municipio de Tigre

De lunes a viernes la gestión local recolecta los materiales por los domicilios de cada localidad. La propuesta superó los 10 mil toneladas de kg de reciclaje en el distrito gracias al compromiso de la comunidad.

A través del programa Reciclá, el Municipio de Tigre en el 2026 logró alcanzar las 10 mil toneladas de materiales recogidos en el distrito. La iniciativa busca que la comunidad tome conciencia de cuidar el ambiente y la separación en origen. De lunes a viernes se recolecta a domicilio en distintas localidades del distrito.

Los “Días Verdes” donde se recolecta por los domicilios de cada localidad son los siguientes:

-Lunes: Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján y Villa La Ñata

-Martes: Ricardo Rojas

-Miércoles: General Pacheco, El Talar y el barrio La Paloma.

-Jueves: Benavídez y Nuevo Delta.

-Viernes: Don Torcuato.

Vecinas y vecinos deben identificar la bolsa o caja como “reciclables” y colocarla debajo del cesto de basura la noche anterior al día verde. Los materiales deben estar limpios y secos.

Reciclá tiene más de 100 ecopuntos, como también campañas y talleres en instituciones educativas. Los residuos acopiados en los contenedores son recolectados por camiones verdes municipales y llevados a la Cooperativa Creando Conciencia, en la localidad de Benavídez, donde son clasificados manualmente para su tratamiento.

Los ecopuntos se encuentran en plazas y dependencias municipales distribuidos estratégicamente. Los componen dos contenedores campana, uno verde para papel y cartón, y otro azul para plásticos y latas. Pueden ubicarse en el siguiente mapa CLICK AQUÍ.

El Municipio es el primero en certificar la cantidad de reciclables que recolecta, desde un documento presentado ante OPDS de la Provincia de Buenos Aires, que le da una mayor transparencia al programa.

Además, la propuesta cuenta con promotores ambientales que difunden a vecinos y vecinas a través de la dinámica del “puerta a puerta” y capacitan a vecinos e instituciones educativas en separación en origen, economía circular, reducción y reutilización de materiales.

Para más información, contactarse a [email protected]; o vía Facebook, Instagram o Twitter a @reciclatigre. Las instituciones educativas que quieran capacitaciones comunicarse a través de [email protected].