Soledad Martínez en el acto del PRO Nacional

“Tenemos claro el rumbo: para adelante. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos mas fuertes”.

Este jueves 19 de marzo, el líder del PRO Mauricio Macri encabezó la cumbre del Consejo Nacional partidario en el auditorio de Parque Norte. El último discurso previo al cierre del ex presidente estuvo a cargo de Soledad Martínez, la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López.

En primer lugar, Martínez remarcó el compromiso del PRO con un cambio profundo en el país: “Tenemos claro el rumbo: para adelante. Estamos preparados para acompañar, pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos más fuertes”.

En ese sentido, la vicepresidenta del partido destacó que el PRO debe ingresar a una nueva etapa, y remarcó la capacidad de los dirigentes que hoy ocupan lugares de gestión: “Ya estuvimos en una situación como la de hoy, donde creían que no podíamos, y siempre hay un denominador común: el orgullo del PRO, que nos tiene firmes y preparados para lo que viene. Y lo que viene es una nueva etapa. El cambio no terminó en la Argentina, todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos dirigentes preparados para dar las batallas que hay que dar todos los días”.

Y concluyó: :Tenemos que ser nosotros los próximos que podamos definir el destino del país, de cada provincia y municipio de la Argentina. Aguante el PRO, ese orgullo amarillo que nos trajo hasta acá es el mismo que nos va a llevar hacia adelante”.

El acto, que llevó el lema de “Protagonistas del Futuro”, consistió en tres bloques. En el primero se hizo referencia a temas de geopolítica, infraestructura e inteligencia artificial, con la exgobernadora María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, y el diputado nacional Martín Yeza como oradores.

Luego tomaron la palabra los gobernadores y el presidente del bloque de diputados en el Congreso, Cristian Ritondo. Por último, tuvieron lugar las presentaciones del diputado Fernando De Andreis, que además es secretario general del partido, y los discursos de Soledad Martínez y Mauricio Macri.

Participaron de la cumbre cientos de dirigentes del PRO de todo el país, como el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También formaron parte de la reunión senadores, diputados, intendentes, legisladores provinciales y referentes del partido.