Vicente López inauguró el nuevo canil del Paseo de la Costa junto a Nestlé Purina

Gracias a una iniciativa público-privada, los vecinos de Vicente López ya pueden disfrutar de un nuevo canil pensado para el encuentro, el juego y la recreación de sus perros de compañía, que está ubicado en San Martín y el río, en el Paseo de la Costa.

La intendenta Soledad Martínez participó de la inauguración del nuevo espacio junto a las autoridades de la empresa Nestlé Purina.

“Estamos inaugurando junto a Purina el nuevo canil del Paseo de la Costa de Vicente López, es el espacio más grande que tenemos para compartir con los animales de compañía. Estamos contentos porque esta es una inversión privada que fue financiada por Purina”, destacó la intendenta.

El proyecto incluyó la puesta en valor de un área de más de 1.500 m2, con una renovación total del suelo con superficies naturales y sustentables, restauración de los juegos existentes, optimización de los accesos mediante doble portón de seguridad, incorporación de bebederos con provisión continua de agua, adecuación de la iluminación y nueva cartelería informativa con recomendaciones de tenencia responsable.

Es una obra pagada y realizada por Nestlé Purina, en la cual las intervenciones fueron desarrolladas bajo criterios de reutilización de infraestructura existente y cuidado ambiental, donde la Municipalidad de Vicente López acompañó con la remoción del suelo, la revisión y el reemplazo de luminarias, reemplazo de caños pluviales, reparación de las rejillas de acceso, poda de ramas secas y mantenimiento de árboles existentes.

Por su parte, Mariano Lombardi, Director del Negocio de Nestlé Purina para Argentina, Uruguay y Paraguay, expresó: “Este proyecto es una idea que venimos gestando hace mucho tiempo junto con el Municipio, con el objetivo de brindar un espacio para los vecinos y sus animales de compañía”.

Y agregó: “Ya colaboramos con el Municipio en diversas iniciativas con foco en sustentabilidad y esta en particular nos permite seguir contribuyendo al bienestar animal y a la creación de espacios públicos de calidad. El trabajo de la Municipalidad de Vicente López es destacable, respecto a la labor en Zoonosis, la adopción responsable y la búsqueda de mejores condiciones para los animales”.

Desde 2012 existe un trabajo en conjunto entre Vicente López y Nestlé Purina, colaborando en iniciativas sustentables como el Punto Ambiental Móvil, el vehículo 100% eléctrico de recolección reciclable que recorre todos los barrios, y organizando todos los años la celebración del Día del Animal en el Paseo de la Costa, un evento que busca concientizar a las personas sobre la importancia de respetar, proteger y cuidar a los animales.

Además, Vicente López promueve diferentes iniciativas a lo largo del territorio para una atención de calidad para los animales de compañía. Constantemente se llevan adelante jornadas móviles gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos. También cuenta con un Centro de Zoonosis, ubicado en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se ofrecen diversos servicios de atención médica.

“En Vicente López somos pro empresas, pro empresarios. Estamos a favor de que los privados se instalen y generen trabajo. En el último año son muchas las empresas grandes y medianas que eligieron nuestra ciudad para invertir. Vamos a seguir trabajando entre el sector público y el privado, que en la provincia de Buenos Aires no ocurre mucho. Acá hay un ejemplo de cómo entre una empresa responsable como Purina y nuestro municipio podemos generar un lugar para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Soledad Martínez.