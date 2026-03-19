San Isidro amplia su sistema de seguridad

Alcanzará 10 cámaras cada 1000 habitantes y 200 lectoras de patentes

El intendente Ramón Lanús lo había anunciado ante el Concejo Deliberante en la apertura de sesiones. La ampliación de la compra de cámaras permitirá consolidar el Anillo Digital y reforzará la prevención en todo el distrito.

San Isidro avanza en un ambicioso plan de seguridad basado en un modelo integral de prevención y respuesta, que articula tecnología de última generación, monitoreo en tiempo real y presencia operativa en la vía pública. Este esquema fortalece la prevención del delito, optimiza la coordinación entre los actores del sistema y mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Vamos a ampliar la compra de cámaras de vigilancia hasta llegar a casi 3000 dispositivos, 10 cada 1000 habitantes, y a 200 cámaras lectoras de patentes”, sostuvo la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, anunció:

Con esta ampliación anunciada la red de monitoreo del distrito alcanzará un total de 2.910 cámaras distribuidas estratégicamente en todo el partido. Se trata de una fuerte inversión en infraestructura y tecnología que permitirá optimizar la detección temprana de delitos mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y lograr una cobertura récord por habitante en el país.

Al completar la ampliación, se superarán las 10 cámaras cada 1.000 habitantes, todas con resolución 4K, visión nocturna y sistemas inteligentes que asisten a los operadores en la detección de situaciones sospechosas o hechos delictivos. Estos equipos asisten diariamente a los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM), que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

“Nuestra prioridad es que la tecnología esté al servicio del vecino. A partir de la observación en tiempo real y del análisis de imágenes, el COM ya generó más de 6.000 alertas por presencia de personas sospechosas, lo que permitió despliegues preventivos de la Patrulla Municipal”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad.

La ubicación de los nuevos dispositivos responde a un exhaustivo análisis de estadísticas delictivas de la Secretaría de Seguridad Municipal y mapas de calor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se priorizan:

– Vías de escape: sectores frecuentes de ingreso y egreso de vehículos vinculados a delitos y avenidas troncales.

– Zonas calientes: áreas próximas a partidos vecinos con mayor concentración de delitos e impacto en el perímetro de barrios vulnerables.

– Flujo peatonal: centros comerciales, corredores escolares, plazas y polos gastronómicos.

– Transporte público: vigilancia en las nueve estaciones ferroviarias de las líneas Belgrano Norte, Mitre y Tren de la Costa, además de paradas de colectivos de alto tránsito.

Como complemento clave, San Isidro fortalecerá su sistema de monitoreo vehicular. Para finales de mayo, el Anillo Digital contará con 200 cámaras lectoras automáticas de patentes (LPR) operativas -30 más que las actuales-, blindando los principales accesos y egresos del distrito, así como toda la traza de la autopista Panamericana.

Actualmente, el sistema registra más de un millón de dominios por día. La incorporación de estos nuevos dispositivos permitirá cerrar el cerco digital, facilitando la identificación inmediata de vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales.

Para sostener esta red ampliada, el Municipio ya extendió 360 kilómetros de fibra óptica y montó un nuevo Data Center con alta capacidad de almacenamiento, lo que permite procesar, almacenar y gestionar en tiempo real la información generada por las cámaras.

El sistema incluye un protocolo estricto para cargas judiciales y operativas, permitiendo el seguimiento de vehículos de interés y la activación inmediata de operativos de interceptación cuando se detecta un auto buscado en cualquier punto del partido.