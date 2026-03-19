Arturo Puig, Iliana Calabró, Nora Cárpena y más grandes artistas llegarán al Teatro Otamendi

La sala más moderna de la zona norte amplió su programación con nuevos espectáculos de primer nivel en su cartelera de teatro, shows de humor, conciertos y proyecciones de cine. En la página web www.teatrootamendi.com se pueden reservar las entradas.

El Teatro Otamendi del Municipio de San Fernando ofrece durante todo el año espectáculos de gran calidad para todos los gustos, que se pueden disfrutar ingresando a www.teatrootamendi.com con entradas a precios populares, o gratuitamente con reserva previa.

En la programación de abril y mayo se destacan, entre otros, la obra “El zoo de cristal de Tennessee Williams” con Ingrid Pellícori y elenco, que subirá a escena el sábado 11/4; el sábado 18/4 Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales, Iliana Calabró y Gonzalo Urtizberea con “Viuda e Hijas”; El sábado 25/4 será el turno de Martín Pugliese con su show de stand up, y el sábado 16 de mayo “Buenas Palabras”, con Arturo Puig. Además, el sábado 30/5 Luciano Cáceres en la obra “Paraíso” y aún más funciones estelares.

Se recuerda que las entradas virtuales se adquieren únicamente en www.teatrootamendi.com. Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al (11)2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.

La programación completa de abril y mayo es la siguiente:

Sábado 4 de abril, 18 hs.

Tardes de Cine Club:

“Trenque Lauquen” Argentina, 2022

Directora: Laura Citarella

Una mujer desaparece. Dos hombres salen en su busca: ambos la aman. ¿Por qué se fue? Cada uno de ellos tiene su propia sospecha, y la oculta al otro que -misteriosamente- nunca llega a ser su rival. Ninguno tiene razón, pero, ¿alguien la tiene? Esa huida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el filme, sutilmente, se encarga de entretejer: el secreto del corazón de otra mujer, perdida también hace ya muchos años; el secreto de la vida de un pueblo de campo, sacudido por un acontecimiento sobrenatural que nadie parece percibir; el secreto de la llanura, que no deja de extenderse y devorarlo todo, como las sombras que inundan el mundo después del atardecer.

Entrada gratuita.

Domingo 5 de abril, 19 hs.

Ciclo de Teatro:

Mona, Una Ópera Serrana

Dirección, Dramaturgia y Producción General: Paula Grinszpan y Lucía Maciel

Actor: Gogó Maldino

En la monotonía de un call center, Mónica soporta el hostigamiento de su supervisor y la precarización laboral. Un día, desde el monte, desciende una mujer de una extraña comunidad que con promesas de un paraíso serrano, arrastra a Mónica a un abismo donde su identidad se desdibuja. Un unipersonal ácido y moderno en clave de ópera.

Viernes 10 de abril, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“El jefe de todo esto” (Dinamarca, 2006)

Director: Lars von Trier

Un hombre desea vender su empresa. El problema es que, cuando la fundó, se inventó un presidente ficticio, tras el cual poder ocultarse cuando tuviera que tomar medidas impopulares. Cuando los posibles compradores insisten en negociar cara a cara con el presidente, el propietario se ve obligado a contratar a un actor fracasado para que interprete ese papel. De repente, el actor se da cuenta de que no es más que un títere envuelto en una trama que quizá ponga a prueba su catadura moral.

Sábado 11 de abril, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“El zoo de cristal de Tennessee Williams”

Versión Mauricio Kartún

Con Ingrid Pellicori, Walter Quiroz, Malena Figò y Martìn Urbaneja

Una de las obras maestras de Tennessee Williams; una exploración, sumamente poética, de los contradictorios vínculos familiares -su luz y su sombra-, de los sueños perdidos -y su nostalgia-, de los deseos irrenunciables -y su precio-, y en definitiva de la conmovedora búsqueda de un sentido para la vida.

Es una obra de recuerdos: Tom -alter ego del autor- reconstruye su vida familiar en tiempos de crisis económica. Un padre ausente. Una madre, Amanda, que vive obsesionada por el futuro de sus hijos, en particular de su hija Laura, frágil e incapaz de afrontar las exigencias del mundo. Tom se debate entre el deber de cuidar y sostener a su familia, y la necesidad de escapar y asumir sus deseos personales. El otro personaje es Jim, compañero de trabajo de Tom, optimista y emprendedor, en quien se deposita la esperanza de un futuro para Laura.

Tennessee Williams trata a sus criaturas con gran benevolencia y empatía. Los personajes son ambivalentes: pasionales, tiernos, atormentados. Se aman, se detestan, se comprenden, se incomprenden. Y se acompañan, como pueden, con amor y con dolor, en su obstinada lucha contra la incertidumbre y la derrota.

La obra no es solo la historia de una familia: es también la de una sociedad que se encamina lenta y ciegamente hacia la destrucción. Además, Williams expone la situación social de la mujer en una sociedad patriarcal que hace eco en nuestra actualidad.

Premios Luisa Vehil 2023 y Estrella de Mar 2024

Domingo 12 de abril, 19 hs.

Ciclo de Teatro Musical:

“Saraos Uranistas”

Dirección: Juanse Rausch

Con Lucía Aduriz Bravo, Manuel Di Francesco, Emiliano Figueredo, Gabo Illanes, Tomás Wicz, Payuca

Buenos Aires, principio de siglo XX. La ciudad se construye, se organiza. Se delimita lo que puede ocurrir y lo que no. Un médico de la policía federal visita un sarao uranista y se encuentra inmerso en el delirio marica. Entre tocados y velos, entre labiales y facones, entre sonrisas indiscretas aparecen y permanecen ellas: las amigas, las dicharacheras, las delincuentes, las lloronas, las absurdas, las olvidadas, las inolvidables. La fantasía se infiltra en el discurso médico, en la organización política, en el relato histórico. Fantasear con imágenes del pasado que nos prometen otros futuros.

Premios María Guerrero y Hugo 2024.

Viernes 17 de abril, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“El milagro de P. Tinto” (España, 1998)

Dirección: Javier Fesser

En su más tierna infancia, el niño P. Tinto tiene una revelación: su propósito en la vida debe ser la procreación de una abundante descendencia. Sueña con un montón de hijos que crezcan a su alrededor sanos y fuertes. Quince años después, P. Tinto y Olivia, una mujer ciega y tacaña, forman un hogar en un aislado valle por el que sólo pasa, cada veinticinco años, el Expreso Pendular del Norte. Los P. Tinto desean tener hijos, pero pasan los años y no llegan. Cincuenta años después, dos marcianitos, a los que se les ha averiado el OVNI, llegan al lugar, y los P. Tinto piensan que se trata de sus hijos. Los marcianitos deciden quedarse en la casa donde tienen la comida y el techo asegurado. Al mismo tiempo, aparece por allí Usillos, un chapuzas a domicilio que, con la excusa de arreglar unas baldosas, empieza a causar estropicios y, además, se obsesiona con la idea de cazar marcianos.

Sábado 18 de abril, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Viudas e Hijas”

Con Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione, Iliana Calabró y Gonzalo Urtizberea.

Dirección: Hector Díaz.

Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas. Podría ser la solución a una parte de sus vidas. El problema es que hay ciertas condiciones para poder recibirlo: hablar con sinceridad descarnada. Por si fuera poco, se menciona a un cuarto heredero, que nadie conoce. ¿Quién es?. Todo es misterio y juego. El muerto era Geminiano. La abogada, experta en astrología, lo define como un hombre de dos caras: encantador y aterrador, a la vez.

¿Qué decidirán frente a la posibilidad de asegurar su futuro económico? ¿Pensarlo dos veces? ¿Y la familia? ¿Dónde quedará parada la familia, después del cimbronazo?

Domingo 19 de abril, 19 hs.

Ciclo de Música:

“MUSICA LIGERA – Tributo a Soda Stereo”

MUSICA LIGERA es una de las bandas mas relevantes dentro de los tributos a Soda Stereo. Cada show es una noche mágica para cantar, emocionarse y revivir canciones que marcaron varias generaciones..

Viernes 24 de abril, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Delicatessen” (Francia, 1991)

Directores: Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro

En un inmenso descampado, se alza un viejo edificio habitado por personas de costumbres más bien extrañas que sólo tiene una preocupación: alimentarse. El propietario es un peculiar carnicero que tiene su establecimiento en los bajos del bloque. Allí llega un nuevo inquilino que trabaja en el circo y que alterará la vida de la excéntrica comunidad que lo habita.

Sábado 25 de abril, 20hs.

Ciclo de Stand Up: Martín Pugliese

Martin Pugliese es un referente indiscutido del Stand Up en Argentina tanto para el público como para sus colegas. Después de 25 años en el género y una carrera que combina éxito y prestigio, presenta su nuevo material con la solidez de siempre y las ganas de hacernos delirar con un show del más puro stand up especialmente preparado para acompañar la noche. Luego de los reconocimientos a su trabajo (Martín Fierro, Ace, Especiales en Comedy Central, Premio Clarín, Estrella de Mar) se consolida presentando su nuevo material de stand up + impro con el público en un formato diferente: teorías conspirativas, nuevas tendencias espirituales, la clase media, las decisiones importantes de la vida y la alienación con el celular, son algunas de las temáticas de este espectáculo que integra el feedback con el público para poder abordar el diálogo necesario sobre nuestros problemas.

Domingo 26 de abril – 19 hs.

Ciclo de Música:

“CLEARWATER – Tributo a CREEDENCE”

CLEARWATER llega al Teatro Otamendi con un espectáculo potente, emotivo y de altísimo nivel musical que revive la esencia de Creedence Clearwater Revival, una de las bandas más icónicas de la historia del rock.

Tras 25 años de trayectoria y más de 1000 shows realizados en todo el país, Clearwater se consolida como un tributo único, reconocido no solo por su fidelidad sonora, sino también por su impactante puesta en escena, energía arrolladora y conexión permanente con el público.

Con 9 artistas sobre el escenario, cada presentación se transforma en una verdadera fiesta participativa que genera un viaje directo a la emoción, el recuerdo y la celebración colectiva, convirtiendo cada función en una experiencia nostálgica, explosiva e inolvidable.

Viernes 8 de mayo – 20 hs.

Noches de Cine Club:

“The Lighthouse” (Estados Unidos / Canadá, 2019)

Director: Robert Eggers

Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake (Willem Dafoe) y su joven ayudante Ephraim Winslow (Robert Pattinson) deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complicarán cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos.

Sábado 9 de mayo – 20 hs.

“Clandestina”, con Belén Blanco.

Dirigida por Natalia Villamil.

Obra teatral con música en escena.

Marta habla, susurra, canturrea. Intenta componer su cuerpo recordando con detalles ese episodio que dejó su vida partida en dos. Fue una decisión en los márgenes, oculta y silenciosa. Con un testigo mudo: el campo. Qué es un cuerpo cuando el dolor confunde sus bordes y todo vuelve a empezar, sin el miedo que deja la sangre.

Viernes 15 de mayo, 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Las Maravillas” (Italia, 2014)

Dirección: Alice Rohrwacher

Termina el verano en un pueblo en Umbria, Italia. Gelsomina vive con sus padres y sus tres hermanas pequeñas en una granja destartalada, donde producen miel. Las chicas crecen al margen de la sociedad, pues su padre, que cree que se acerca el fin del mundo, prefiere que estén en contacto con la naturaleza. Sin embargo, las estrictas reglas que mantienen unida la familia se relajan con la llegada de Martín, un joven delincuente alemán enviado allí para seguir un programa de reinserción, y el descubrimiento por parte de las jóvenes de un concurso de televisión que se difunde por la comarca.

Sábado 16 de mayo, 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Buenas palabras”

Artista: Arturo Puig

Dirección: Rita Terranova

Sobre una idea de Arturo Puig, Buenas palabras, es una fiesta para las emociones, el humor, el recuerdo y el placer de los grandes y más populares autores. Con dramaturgia y dirección de Rita Terranova y música original de Martín Bianchedi, el recorrido abarca letras de canciones, vibrantes fragmentos teatrales, poemas, relatos breves, cartas amorosas de grandes personalidades o parlamentos famosos del cine. En un encuentro íntimo y único, el celebrado actor comparte cada noche con cada uno de sus seguidores sus lecturas favoritas, sus anécdotas y su simpatía de siempre.

Sábado 23 de mayo, 20 hs.

Sábados espectaculares:

“Los Pájaros”

Dirección: Juan Ignacio González

Artista: Marcelo Subiotto

La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de los pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

Domingo 24 de mayo, 19hs.

Ciclo de Música:

“TRUM Malambo”

Compañía Gaucha Argentina – Facundo Lencina y Franco Martínez.

TRUM MALAMBO “El espectáculo folklórico de Villa Carlos Paz”, nació en 2022 como proyección de un espectáculo internacional, pero en Argentina. La CGA “Compañía Gaucha Argentina” dirigida por Facundo Lencina y Franco Martínez, luego de su gira por Europa toman la decisión de llevar su espectáculo a los teatros de Villa Carlos Paz. En conjunto con la reconocida productora internacional Verónica Vaira y su producción “Vaira Producciones”, nace “TRUM MALAMBO”, el multipremiado teatral folklórico que conquistó al público de Carlos Paz.

Sábado 30 de mayo, 20hs.

Sabados espectaculares: “Paraíso”

Con Luciano Caceres.

Dirección: Ignacio Rodríguez de Anca

Paraíso es una obra que interpela la masculinidad. Es la historia de Juan Valero, un importante hombre de negocios que recibe un trasplante de corazón. Ese nuevo latido le muestra que lleva dentro la memoria de su donante: una mujer dominicana, de un barrio marginal llamado Paraíso de Dios.

El texto surgió de una gran pregunta: ¿Qué sucedería si un hombre poderoso, un empresario de éxito, recibiera el corazón de una mujer situada en sus antípodas sociales y vitales? ¿Podrían trasladarse con ese corazón sus deseos, recuerdos o emociones?