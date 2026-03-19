Nardini y Caggiano recorrieron la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 24 (ex Ruta 197)

El intendente Leo Nardini, junto al director de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roberto “Roni” Caggiano, recorrió la obra de reacondicionamiento integral que se lleva adelante en la Av. Del Sesquicentenario (ex Ruta 197).

La intervención, de gran envergadura, tiene como objetivo la reparación integral de la actual Ruta Provincial N° 24, ejecutada por el municipio de Malvinas Argentinas con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además de las tareas de reacondicionamiento y bacheo, se colocará nueva señalética para optimizar la seguridad y la circulación en la zona.

Durante la recorrida, Caggiano destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado: “Hay muchas cosas que, si no es acompañado del Estado municipal y el Estado Provincial, no se podrían hacer. Para mí es un placer poder seguir trabajando en este tipo de cuestiones”, afirmó.

Por su parte, Nardini recordó la necesidad de esta obra: “Todos sabemos que era muy difícil transitar por la ex Ruta 197, la Ruta Provincial 24. Desde 2011, cuando se inauguró, no había tenido una intervención y necesitaba una inversión de esta envergadura para arreglar los paños de hormigón y habilitarla nuevamente para mejorar la fluidez y evitar accidentes”.

El intendente también informó que las tareas ya superan el 50% de avance: “Hoy podemos contarles que junto a la Dirección Provincial de Vialidad, con su administrador ‘Roni’ Caggiano, recorrimos las intervenciones que ya superan el 50%. Vamos a seguir trabajando para que quede mucho más transitable para las vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas y también de distritos vecinos, para los miles de vehículos que circulan diariamente por esta Ruta Provincial principal”.

Finalmente, Nardini se dirigió a quienes utilizan diariamente esta arteria: “A quienes transitan todos los días por esta ruta para ir a trabajar, estudiar o realizar sus quehaceres, primero les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y segundo un poquito más de paciencia. Estamos trabajando todos los días junto al Gobierno Provincial en articulación para que puedan transitar mejor, más seguros, y para hacer obras que cuiden a las y los vecinos que viajan en transporte público y vehículos particulares”.

La obra se extiende desde la intersección con la Ruta Provincial N° 8, límite con José C. Paz, hasta la Avenida Libertador General San Martín, límite con Tigre, asegurando una mejora sustancial en la circulación de una de las principales arterias del distrito, por la que diariamente transitan miles de personas.