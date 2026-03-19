La comunidad de Tigre disfrutó una nueva edición de la peña folclórica en el Honorable Concejo Deliberante

El Municipio llevó adelante la actividad en el SUM “Alejandra Nardi”, con la presencia de decenas de vecinos y vecinas. La propuesta libre y gratuita se realizará todos los jueves de 19 a 22 h.

En el marco del Mes de la Mujer, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva peña folclórica en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Propuesta que se realizará todos los jueves de 19 a 22 h. En esta ocasión, los vecinos y vecinas disfrutaron del show de Andrea Cervantes y Nico Fernández, y luego, el espectáculo de Carlitos Juárez y Flor Juárez.

La concejala Marilina Silva, expresó: “Estamos en la peña del Concejo Deliberante como todos los jueves de 19 a 22, que se abren las puertas para todos los vecinos y vecinas. Esta actividad le da lugar a nuestros artistas locales. Le agradecemos al intendente Julio Zamora por su gestión de gobierno y al presidente de HCD, Miguel Escalante, que da apertura al espacio para que estas propuestas lleguen a toda la comunidad”.

La propuesta artística contó con la participación de Andrea Cervantes y Nico Fernández, quienes conforman un dúo que propone un recorrido por la música folclórica argentina. También, se presentó el dúo de origen santiagueño integrado por Carlitos Juárez y Flor Juárez -padre e hija-, quienes comparten escenario desde hace más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria han grabado doce discos.

El evento libre y gratuito, está pensado para un público estimado de aproximadamente 160 personas, en un encuentro que celebra la tradición, la memoria y la riqueza del folklore nacional.

Para más información, comunicate con la Subsecretaría de Cultura del Municipio al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.