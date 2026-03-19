General Pacheco: estudiantes de la Escuela Primaria N° 36 recibieron kits escolares entregados por el Municipio de Tigre

Autoridades locales otorgaron a los alumnos y alumnos que inician el primer grado mochilas con útiles. Durante la actividad, los chicos y chicas disfrutaron de un show infantil en la institución educativa.

El Municipio de Tigre entregó kits escolares a estudiantes que inician el primer grado en la Escuela Primaria N° 36, ubicada en el barrio El Zorzal de la localidad de General Pacheco. Autoridades locales conversaron con la comunidad educativa para conocer las necesidades de la institución.

“Continuamos con la entrega de útiles escolares a todos los chicos de primer grado que inician la primaria. Están recibiendo la mochila con todo lo que necesitan para aprender. Esto colabora con las familias en una situación económica difícil que venimos atravesando”, declaró la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Luego, añadió: “Esto tiene que ver con un pedido de nuestro intendente Julio Zamora. Para el Municipio, la educación es un eje importante y acompañar a las trayectorias de los estudiantes. Se hizo entrega de más de 2500 kits en todo el distrito”.

La actividad contó con un show infantil del Mago Reymon para los alumnos y alumnas presentes. La propuesta forma parte de un programa impulsado por el Municipio, con el fin de acompañar el comienzo del ciclo lectivo y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo educativo de niños, niñas y jóvenes.

“Es muy importante porque es un acompañamiento para las familias por la entrega de útiles escolares y es un apoyo para que los chicos puedan realizar sus tareas. Algunos pueden comprar las cosas y otros no, por eso esto es positivo. Nosotros siempre tenemos respuesta de parte del Municipio y su colaboración constante”, expresó la vicedirectora de la institución, Rosana Weiss.