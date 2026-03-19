Chocaron en moto y fueron asistidos gracias a un Punto Seguro

El hecho ocurrió hace unos días en el barrio de Munro, en la intersección de Pelliza y Echeverría. Un hombre y una mujer que circulaban en moto colisionaron con un automóvil, producto de lo cual la mujer resultó herida.

La rápida intervención de un vecino fue clave. Al advertir la situación, se acercó a asistir a la víctima y activó el Punto Seguro ubicado en esa misma esquina, presionando el botón antipánico para solicitar ayuda inmediata.

Al instante, la alerta ingresó a la central de monitoreo ESCUDO, donde un operador tomó el caso y dio aviso al sistema de emergencias. En paralelo, efectivos de la Patrulla Municipal acudieron rápidamente al lugar para brindar la primera asistencia.

Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital Municipal Bernardo Houssay, donde fue atendida por precaución.

Los Puntos Seguros son tótems de emergencia instalados en la vía pública que permiten a los vecinos comunicarse de forma directa con la central de monitoreo ante situaciones de urgencia. Este caso refleja la importancia de contar con un sistema de seguridad integral, que articula tecnología, monitoreo en tiempo real y presencia en calle para dar respuestas rápidas y eficaces.