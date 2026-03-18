UNPAZ DEPORTIVA se coronó campeona de los JUPLA 2026

La Universidad Nacional de José C. Paz, a través de UNPAZ Deportiva, se consagró campeona de los Juegos Universitarios de Playa (JUPLA) 2026, que se desarrollaron entre el 14 y el 16 de marzo en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires.

La cuarta edición de este evento fue organizada por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Ramallo, y reunió a equipos deportivos de universidades nacionales, provinciales e instituciones de educación superior de todo el país, que compitieron en distintas disciplinas deportivas en modalidad playa.

La delegación de la UNPAZ participó con más de 80 estudiantes deportistas, junto a docentes entrenadores y al equipo de gestión de la Dirección de Deporte y Recreación de la Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria. Con ese número, la universidad se destacó además por ser la delegación más numerosa del certamen, reflejando el compromiso institucional con el desarrollo del deporte universitario.

En este sentido, la secretaria de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria, Ana Laura Herrera, explicó: “nuestra universidad trabaja intensamente para consolidar el deporte universitario, pese a las condiciones que atraviesa todo el sistema en épocas de desfinanciamiento, ya que además de sostener a los profes y entrenadores y los espacios y materiales para las prácticas deportivas, viene trabajando en la política de Doble Carrera, reconociendo y acompañando a los estudiantes deportistas en ambos circuitos”.

La UNPAZ participa de los JUPLA de manera ininterrumpida desde su creación, incluso frente a la falta de apoyo del Estado nacional. En las tres ediciones anteriores, la universidad ya había obtenido resultados destacados, ubicándose siempre entre los primeros puestos.

En esta edición, ese proceso de crecimiento deportivo se consolidó con una actuación sobresaliente de sus equipos y atletas, que obtuvieron múltiples medallas en distintas disciplinas y permitieron que la UNPAZ se consagrara campeona de los JUPLA 2026.

Al respecto, el director de Deporte y Recreación, Santiago Trinchero, remarcó: “Estamos muy felices porque las/os estudiantes de UNPAZ Deportiva se merecen este gran logro, que fue posible a través de mucho esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte. Tanto estudiantes, docentes entrenadores y equipo de gestión de UNPAZ Deportiva hemos tenido unos JUPLA de alto nivel que nos permite estar orgullosos”.

En la misma línea, la jefa del Departamento de Deporte Universitario, Gabriela Versace, expresó: “A nuestros estudiantes deportistas, profesores, entrenadores y todo el staff de Deporte, gracias de corazón por la entrega y la pasión que ponen en cada momento, por representar a la UNPAZ y llevarla a lo más alto. A la Universidad, gracias por acompañar, confiar y sostener este proyecto. Estamos muy felices y orgullosos, Viva el deporte universitario”.

Medallero UNPAZ – JUPLA 2026

Medallas de Oro

• Fútbol playa masculino y femenino

• Handball playa femenino

• Hockey playa femenino

• Aguas abiertas masculino y femenino

• Aquatlón masculino y femenino

Medallas de Plata

• Handball playa masculino

• Hockey playa masculino

• Aguas abiertas masculino y femenino

• Aquatlón masculino

Medallas de Bronce

• Hockey playa masculino (Blanco)

• Aguas abiertas femenino

• Aquatlón masculino