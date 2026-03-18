“Pensar la Argentina”: el Municipio de Tigre dio inicio al ciclo de charlas junto a Felipe Pigna y Pedro Saborido

El encuentro impulsado por el Gobierno local se realizó en el MAT, con el propósito de fortalecer el desarrollo comunitario y reforzar las bases para una sociedad más inclusiva. Los expositores invitados llevaron adelante la función “Historias Argentinas”, una obra que propone recrear los hitos más importantes del país a través del humor.

En el Museo de Arte Tigre (MAT), autoridades del Poder Ejecutivo comunal dieron apertura al ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, una propuesta del Municipio de Tigre que tiene como objetivo trabajar en el desarrollo comunitario. En este marco, el historiador Felipe Pigna y el humorista y escritor Pedro Saborido participaron de la apertura de la jornada interpretando la obra “Historias Argentinas”.

“La memoria es lo que nos define y nos va contando lo que fuimos. Los espacios para analizar al país son muy importantes, más en estas épocas donde nos encontramos en una Argentina impensada. La historia las hacen las personas que creen“, destacó Saborido finalizado el evento.

El espectáculo de Pigna y Saborido pone en escena parte de la historia nacional con un tinte de humor, para de esa manera destacar los momentos icónicos que marcaron el destino del país. La charla – de la que participaron la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y demás autoridades locales – se centró en tres grandes ejes: civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones.

En el marco de la Semana de la Memoria, los expositores destacaron la importancia de la formación de la identidad y de cómo los territorios van forjando a los ciudadanos. A su vez, enfatizaron en “combatir la desmemoria” en un contexto social y político complejo que tiene como eje el negacionismo.