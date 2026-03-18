Vecinos y vecinas pueden visualizar búsquedas laborales activas a través del Portal de Empleo del Municipio de Tigre

La gestión local pone a disposición la herramienta de intermediación que resuelve las búsquedas de comercios y empresas interesadas en la incorporación de personal. Se identifica el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para analizar su trayectoria laboral y sus competencias.

El Municipio de Tigre lleva adelante nuevas búsquedas laborales para vecinos y vecinas del distrito. En esta ocasión, se busca: Técnico Electromecánico, Analista de Pago a Proveedores, Técnico Hidráulico, Jefe de Línea de Producción y Coordinador de Mantenimiento. Si cumplís con los requisitos ingresá tus datos de CV en Empleos.tigre.gob.ar.

Búsquedas activas:



Técnico Electromecánico (Ref 3445)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel Educativo secundario técnico completo.

-Principales tareas: mantenimiento preventivo y correctivo en máquinas, equipos e instalaciones; realizar diagnósticos técnicos, identificar causas de fallas y proponer soluciones; asegurar el correcto funcionamiento de equipos eléctricos, mecánicos y neumáticos; participar en la instalación y puesta en marcha de nuevos equipos o mejoras en planta; realizar tareas de mantenimiento edilicio (plomería, pintura, cerrajería, entre otras).

-Lugar de trabajo: Benavídez.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Analista de Pago a Proveedores (Ref 3446)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel Educativo secundario completo.

-Principales tareas: manejo de facturación, control de documentación y conciliación de cuentas corrientes; pago a proveedores; atención de la recepción.

-Manejo excluyente de SAP y Excel avanzado.

-Lugar de trabajo: Benavídez.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Técnico Hidráulico (Ref 3444)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel Educativo secundario completo.

-Principales tareas: engrafar cañerías; conocimiento en fabricación y montaje de mangueras hidráulicas hasta ¾; cambio de sellos y armado de cilindros; experiencia en comandos hidráulicos y en colocación de tomas de fuerza y bomba hidráulica.

-Lugar de trabajo: Munro.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Jefe de Línea de Producción (Ref 3443)

-Contar con 4 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel Educativo terciario o universitario técnico avanzado/completo.

-Principales tareas: planificar, organizar y supervisar las actividades productivas del turno, asegurando el cumplimiento del plan de producción diario/semanal; garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad, medioambiente y eficiencia operativa; seguimiento de indicadores de desempeño (KPIs) e implementación de planes de acción para mejorar procesos; liderazgo y desarrollo del equipo; asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad.

-Lugar de trabajo: Ricardo Rojas.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.



Coordinador de Mantenimiento (Ref 3442)

-Contar con 4 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel Educativo terciario o universitario técnico avanzado/completo.

-Principales tareas: liderar un taller de mantenimiento en planta; programar y ejecutar tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo; gestionar y mejorar indicadores generales de mantenimiento (cumplimiento de mantenimiento preventivo, MTTR, MTBF, cumplimiento de acciones de RCA); ejecutar planes de mejora en equipos productivos; participar en proyectos de planta y liderar proyectos propios de mantenimiento; capacitación para técnicos a cargo; experiencia en supervisión de equipo.

-Lugar de trabajo: Ricardo Rojas.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Si cumplís con los requisitos ingresá tus datos de CV en Empleos.tigre.gob.ar. Por dudas o consultas escribir a [email protected].