Defensa del Consumidor logró que un banco le devuelva 11 millones de pesos a un vecino de 87 años

Un vecino de Villa Adelina, con delicado estado de salud, denunció transferencias que no realizó. Tras la intervención del municipio, la entidad bancaria acreditó el dinero.

En una intervención clave para la protección de los adultos mayores, la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro logró resolver un grave conflicto financiero que afectaba a un vecino de Villa Adelina de 87 años. Tras una serie de audiencias conciliatorias, la entidad bancaria aceptó reintegrar la suma de 11 millones de pesos que habían desaparecido de su cuenta.

La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal, descubrió un faltante de USD 10.000. Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo. A pesar de haber denunciado previamente el extravío de su tarjeta de crédito y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer.

Ante la falta de respuestas iniciales, el vecino -quien padece problemas de salud- acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor. Allí se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger sus derechos.

“Nuestro compromiso es estar cerca del vecino, especialmente de los más vulnerables. No podemos permitir que un vecino de 87 años pierda los ahorros de su vida por fallas en la seguridad bancaria” explicaron desde el área de Defensa del Consumidor.

En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria presentó una oferta para cerrar el conflicto. Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los $11.000.000 en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales.

Desde la Municipalidad de San Isidro destacaron la importancia de estas herramientas de mediación gratuita para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados de manera ágil y efectiva.

(*) Para recibir asesoramiento o iniciar un reclamo, los vecinos pueden contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al teléfono 4575-4006 o vía correo electrónico a [email protected],

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