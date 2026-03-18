Comercios de San Fernando brindarán descuentos con las entradas del Teatro Otamendi y Teatro Martinelli

Con la entrada para los espectáculos en ambos teatros, los comercios sanfernandinos ofrecen beneficios en el día de la función, tales como descuentos en pizzas y platos desde el 30 al 10 por ciento, promociones especiales en café y 2 por 1 en tragos.

El Municipio de San Fernando ofrece al público asistente a sus teatros Otamendi y Martinelli beneficios con la compra de su entrada, como descuentos en bares y restaurantes adheridos durante 2026.

Al presentar la entrada de cualquiera de ambas salas el mismo día de la función, se podrá obtener: Descuentos de 30, 20, 15 o 10% – Promociones en cafés – 2×1 en tragos – Descuentos en pizzas y platos.

Asimismo, las promociones y descuentos ofrecidos pueden consultarse en el Instagram @turismosanfernando_, o en los siguientes comercios:

Blossom (30% en consumición de carta y tragos, no acumulable con otras promociones)

Good and Green (20% en toda la carta y 2×1 en tragos de 18 a 20 horas)

Gurú Café (15% sobre el total de la consumición)

Holy Beer (20% sobre el total con todos los medios de pago, no acumulable con otras promociones)

Hormiga Negra (15% de descuento sobre el total de la cuenta)

Justa Café (15 % sobre el total de la consumición abonada en efectivo)

Lo de Carlitos (15% sobre el total de la consumición)

Premium Bakery (15% en cuadrado + café en jarrito)

Round Brasas y Venice Bar (10%, no acumulable con otras promociones)

Sephra Chocolates (25% en toda la carta o 2×1 en cafés)

Gran Sport (Jueves 50% y viernes y sábado 20% en pizzas de muzzarella, jamón, napolitana y fugazza con muzzarella. Una pizza de un solo gusto cada dos personas, no se cobra la pizza por separado, el sobrante no se puede llevar, consumición de bebida obligatoria por persona o gaseosa de 1.5l cada dos personas. Descuentos válidos solo en efectivo y para consumo en salón, no acumulable con otras promociones).