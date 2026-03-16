Tras 10 años del incendio, comienza la renovación y puesta en valor de los talleres de la Escuela Técnica N° 3

Después del incendio de 2016 que afectó gravemente sus instalaciones, el Municipio de San Isidro inició la puesta en valor integral y modernización de los talleres de la Escuela Técnica N° 3. Esta obra representa un hito en la recuperación del establecimiento educativo y beneficiará a sus 596 alumnos.

El proyecto contempla la rehabilitación completa de los sectores dañados por el incendio, con el objetivo de, no solo reparar los daños acumulados, sino también actualizar y optimizar las condiciones funcionales y de seguridad del edificio. Se intervienen aproximadamente 667 m², incorporando mejoras sustanciales que transforman los espacios educativos.

Entre las principales intervenciones se incluyen:

-Reacondicionamiento de la estructura comprometida por el incendio.

-Renovación total de pisos, cielorrasos, muros y revoques.

-Nuevas instalaciones eléctricas, de iluminación y desagües pluviales.

-Incorporación de aventanamientos en fachadas para mejorar la iluminación y ventilación natural en las aulas.

Todas las soluciones constructivas priorizan la durabilidad, la seguridad y el desempeño técnico, convirtiendo esta puesta en valor en una modernización integral que fortalece la vida útil del establecimiento y garantiza espacios adecuados y modernos para el desarrollo de las actividades educativas técnicas.

Con estos trabajos, el Municipio de San Isidro reafirma su compromiso con la educación pública y responde a una necesidad histórica de la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 3, devolviéndole a sus talleres la funcionalidad y calidad que merecen tras diez años.