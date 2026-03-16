El Municipio de Tigre acompañó a la comunidad en una nueva peña nocturna en el marco del Mes de la Mujer

Autoridades del Poder Ejecutivo participaron del evento que se realizó en el Club San Martín del centro de la ciudad. La actividad -organizada por la comuna- contó con shows de artistas locales en vivo que deleitaron a los presentes con piezas folclóricas para toda la familia.

En Tigre centro, autoridades municipales participaron junto a la comunidad de “La Nocturna Peña”, un evento desarrollado por el Gobierno distrital en el marco del Mes de la Mujer.

La concejala Marilina Silva destacó: “Este ciclo es un sitio de encuentro para la familia y expresión de la identidad local. Es un espacio que pregona el intendente Julio Zamora y nos pide que lo hagamos de manera sostenida en el tiempo”.

La actividad se realizó en el Club San Martín y contó con los shows de Gabriel Duarte; Las Voces de Tigre; Alma Santiagueña y Malambo Femenino “Querencia Gaucha”, todos artistas locales.

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