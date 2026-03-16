En el CUT, se inauguró la Escuela de Tecnología y Robótica del Municipio de Tigre

La gestión local presentó la propuesta educativa que permite a los vecinos y vecinas acceder a capacitaciones en torno a la Industria 4.0, automatización, robótica, diseño digital y fabricación aditiva. Además, se realizó el lanzamiento del programa Generación T.

El Municipio de Tigre inauguró la Escuela de Tecnología y Robótica (EMTyR) en el Centro Universitario Tigre (CUT), la cual brindará a los vecinos y vecinas acceso a capacitaciones sobre Industria 4.0, robótica, diseño digital y fabricación aditiva. Durante la presentación, se lanzó Generación T, un programa de becas destinado a hacer prácticas en el Bootcamp.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: “Un día histórico para la comunidad de Tigre porque estamos presentando la primera escuela de tecnología y robótica del Municipio y una de las más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Con una inversión muy importante, para que los chicos puedan prepararse para el futuro. Estamos rompiendo la brecha digital”.

Luego, añadió: “Esto es parte del respaldo del intendente Julio Zamora, quien está pensando en el presente y futuro de nuestros jóvenes. Busca que puedan servirse de todo lo necesario para proyectar los años que vienen”.

La misión de la iniciativa es consolidar un polo de innovación tecnológica de referencia provincial, especializado en el desarrollo de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), robótica educativa, programación, inteligencia artificial y fabricación digital.

El director de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, Antonio Locurcio, explicó: “La propuesta es quebrar la brecha digital que existe en el aprendizaje de la robótica, la programación y la inteligencia artificial. Tenemos un laboratorio altamente equipado y vamos a trabajar en cada una de las localidades. Podremos llegar al territorio para que cada pibe pueda desarrollarse en la temática”.

La EMTyR garantiza acceso universal y equitativo, excelencia pedagógica, articulación con el sistema educativo formal (primario, secundario técnico y universidades) y vinculación con el ecosistema productivo local. El proyecto propone un modelo dual, inspirado en experiencias exitosas a nivel nacional, que cuenta con la sede centralizada en el CUT -equipada como laboratorio de innovación avanzada- y un esquema de sedes barriales, que permite llevar tecnología a escuelas, clubes y centros comunitarios que aseguran la equidad territorial.