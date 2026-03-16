Temas educativos en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 16 de marzo me reuní en horas de la mañana con la directora de la EEE 501 Stella Douhat para firmar el Acta de Edificio Compartido ya que allí se desarrollan cursos del Centro de Formación Laboral 402.

El edificio de la EEE 501 fue construida a nuevo por el senador Mario Alberto Ishii e inaugurada el 7 de diciembre de 2011.

En ese mismo espacio desde este año se desarrolla también la Formación Integral.

Destaco que desde hace años que venimos trabajando articuladamente dando respuestas a las necesidades de los estudiantes y familias.

(*) También el 16 de marzo, invitado por Juan Pablo Klenk, representante legal del Instituto Evangélico Americano, visité el nuevo nivel inicial de dicha prestigiosa y antigua institución. También aproveché para recorrer las instalaciones especialmente del moderno y nuevo nivel INICIAL que será inaugurado el 6 de abril y dotado de los más importantes adelantos.

Juan Pablo Klenk es también el representante legal del Instituto Giovanni Pascoli.

En la Ciudad del Aprendizaje consideramos muy importante tender sólidos puentes con significativas instituciones educativas de gestión privada.

Todos esto es apoyado por el senador electo e intendente de José C. Paz en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de la Red de Ciudades de aprendizaje -UNESCO-).