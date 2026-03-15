Hechos policiales y de seguridad en Tigre

Rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana

(*) Una pareja fue captada infraganti robándole el celular a un vecino con discapacidad: quedaron detenidos en Benavídez

Una pareja fue detenida en Benavídez luego de robarle el celular a una persona con discapacidad en plena vía pública. El hecho quedó filmado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre.

Todo ocurrió en horas de la mañana, cuando las cámaras municipales detectaron que el hombre y la mujer interceptaron a un vecino en silla de ruedas para robarle su celular. Si bien desde la central ya contaban con el registro de lo sucedido, la víctima dio aviso a las fuerzas de seguridad a través del Tótem de Seguridad Inteligente (TSI), donde se comunicó con los operadores quienes confirmaron que el operativo ya se encontraba en marcha.

Luego del ilícito, los delincuentes se dieron a la fuga pero agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires los redujeron a las pocas cuadras, recuperaron las pertenencias de la víctima y trasladaron a los delincuentes a comisaría.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Las cámaras del COT detectaron un hurto en Don Torcuato: los sospechosos quedaron detenidos

En Don Torcuato, dos personas quedaron detenidas luego de sustraer un aire acondicionado en plena madrugada: las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron lo sucedido.

Los agentes de la central detectaron a los delincuentes llevando el electrodoméstico a cuestas y de manera inmediata activaron el protocolo correspondiente dando aviso al móvil más cercano.

En un operativo conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a los sospechosos en el cruce de las calles Pacheco y Marcos Sastre. Los requisaron y pusieron a disposición de la Justicia tras ser trasladados a la dependencia policial.