Malvinas Argentinas conmemora el Día Internacional de la Mujer con una jornada de actividades abiertas a la comunidad

El municipio de Malvinas Argentinas se suma, como cada año, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, acompañando la lucha por la igualdad de género y la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El domingo 8 de marzo, desde las 15 y hasta las 18 horas, el punto de encuentro será en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276), donde se desarrollará una agenda de actividades pensada para promover la unión, el deporte, la vida saludable y el acceso a la información como herramienta de empoderamiento.

Las actividades son encabezadas por distintas áreas del municipio que trabajan de manera articulada frente a problemáticas que atraviesan a las mujeres, con el acompañamiento de profesionales. Organizan este nuevo 8M la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia; la Subsecretaría de Educación; la Secretaría de Salud; la Dirección de Discapacidad; la Subsecretaría de Medio Ambiente; el Centro Integral de la Mujer; el área de Salud Mental; la Subsecretaría de Juventud y el Departamento de Diversidad.

La grilla invita a participar, entre las 15 y las 18 horas, de distintas actividades deportivas que se desarrollarán en tres escenarios: ritmos latinos 1 y 2, bachata, minitramp, combate, yoga, yoga dance, yoga activo, ritmoterapia, pilates, stomp fitness y el cierre con zumba.

También habrá talleres enfocados en diferentes temáticas. A las 15, 16, 17 y 18 horas se realizará el taller “Abordaje de las violencias”; a las 15 y 17 horas, “La violencia por motivos de género y su impacto en la salud mental”; a las 16 y 18 horas, “Asesoramiento jurídico integral”. Además, a las 15, 16 y 17 horas habrá charlas sobre menopausia, y en el área de enfermería se informará sobre “mitos y realidades sobre la menopausia” de 15 a 18 horas.

Durante toda la jornada se podrá participar de actividades artísticas y de oficio: pintura de pañuelos y taller de costura, y a las 16 y 18 horas se ofrecerá una masterclass de maquillaje.

La diversidad también será un eje presente durante la jornada, con la charla “Mujeres y diversidades a lo largo de la historia”, que se desarrollará cada una una hora, en lo que dure el evento. La agenda completa se encuentra publicada en el sitio web del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar.

Este 8M, Malvinas Argentinas reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, fortaleciendo las políticas de prevención, acompañamiento y lucha contra la violencia de género.