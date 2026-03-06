Fortalecimiento educativo: Julio Zamora encabezó la entrega de kits escolares a 225 estudiantes del distrito

El intendente de Tigre participó del acto que se desarrolló en la Escuela Técnica N° 1 de la localidad de El Talar. Durante el encuentro, recorrió el establecimiento y reafirmó el compromiso del Gobierno comunal: “El Municipio piensa en la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de las comunidades”.

En la localidad de El Talar, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, realizaron la entrega de kits destinados a estudiantes de la Escuela Técnica N° 1. Se trata de elementos de dibujo que tienen como objetivo contribuir a la comunidad durante el ciclo lectivo.

“Es muy importante tener todo lo necesario a la hora de encarar los desafíos de la escuela técnica. El Estado municipal piensa en la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo”, destacó el jefe distrital.

Y continuó: “A través de los trabajos conjuntos con las escuelas vamos a tener en Tigre hombres y mujeres capacitados para los próximos años. El distrito necesita profesionales que conozcan el territorio y lo que pasa en la ciudad”.

El encuentro se llevó a cabo en horas de la mañana, donde Julio Zamora brindó un discurso y destacó la importancia de la educación pública. Posteriormente, acompañado de autoridades del Poder Ejecutivo local, llevó adelante la entrega de elementos a 225 alumnos y alumnas del establecimiento.

Finalizado el acto, la funcionaria Gisela Zamora destacó: “El intendente sigue pensando en la educación como un eje fundamental y trabajando en acompañar a estos jóvenes para que tengan todos los elementos necesarios y así favorecer su aprendizaje. Tigre cuenta con cinco escuelas técnicas, y todos los alumnos de primer año están recibiendo de estos elementos”.

Los recursos otorgados tienen como finalidad contribuir en el desarrollo de los estudiantes y fortalecer el conocimiento de la comunidad a través de elementos que les permitan ejecutar tareas profesionales durante la etapa de aprendizaje.

Por su parte, la directora de la Escuela Técnica N° 1, Liliana Romero, resaltó la importancia de que funcionarios municipales realicen una gestión de cercanía con el establecimiento, y agregó: “Son herramientas muy importantes para los alumnos y alumnas en este contexto económico que estamos viviendo. De esta manera, el Estado se encarga de que los estudiantes puedan tener una mejor educación”.

Los kits entregados incluyen: tablero de dibujo técnico, escuadras de distintos tamaños, lápices de distintas graduaciones, hojas, cuadernos y gomas de borrar.