Nardini inició el año legislativo municipal con un discurso basado en su gestión

El intendente Leo Nardini encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa y la secretaria de Gobierno y Monitoreo, Lic. María Luján Salgado. Al pie de la nota podrá ver y escuchar el discurso completo.

En su discurso, el jefe comunal destacó el logro de haber sostenido un superávit estructural durante diez años consecutivos, sin endeudamiento y garantizando la continuidad de las políticas públicas fundamentales. “Se puede ser peronista, administrar con responsabilidad y no dejar de hacer”, afirmó. También subrayó la decisión de avanzar hacia la modernización digital como camino de inclusión, señalando que “la tecnología es una herramienta para garantizar que cada vecino acceda a servicios de calidad y participe de la vida pública”.

Nardini repasó los principales hitos del último año en materia de seguridad, salud y obras públicas. En seguridad, el municipio incorporó móviles, camionetas y motos para la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional y Protección Ciudadana; inauguró una nueva Posta Policial en Tortuguitas y desplegó tecnología de reconocimiento de matrículas y fibra óptica en el Área de Promoción El Triángulo, consolidando un sistema robusto de prevención. En salud, reafirmó que es el área que recibe la mayor parte del presupuesto municipal (32 %), con avances en infraestructura, equipamiento de última generación, la construcción del Hospital Universitario y la consolidación del SAME, que marcó un hito histórico en eficiencia y capacidad de respuesta. En obras públicas, se realizaron 248 pavimentaciones con financiamiento municipal, junto con la nueva entrada de la Ciudad de Tortuguitas en articulación con la Provincia, y se presentó el proyecto del Paseo de la Laguna, que integrará naturaleza, cultura y gastronomía, y que será parte del ambicioso plan Distrito Malvinas, que también incluirá un complejo de viviendas y el Teatro Municipal, que ya está en construcción y que proyecta convertir al municipio en la ciudad más moderna de la Provincia de Buenos Aires formando un verdadero complejo comercial y cultural en el Corredor Norte Bonaerense.

Además, el intendente destacó dos iniciativas que de la mano del Diputado Provincial, Luis Vivona, se integrarán a la vida de los malvinenses: la construcción del Polo Judicial, no solo para los vecinos de Malvinas, sino también para los de José C. Paz y San Miguel, quienes podrán acceder más ágilmente a la justicia en un espacio cercano; y la presentación de Malvinas Argentinas como sede de los primeros Juegos Olímpicos de Deporte Urbano, un hito que dejará al distrito en la historia del deporte nacional. Vivona, fue el principal promotor de la Ley de Deporte Urbano en la Legislatura Bonaerense, que reconoce y regula al deporte como parte de la cultura, la formación y la salud juvenil. “Seguiremos consolidando el deporte como una política pública que transforma la vida cotidiana y proyecta nuestra ciudad como referencia provincial, gracias Luis”, destacó.

En un contexto nacional complejo, Nardini remarcó que la política es la herramienta más eficaz para transformar la realidad y poner en el centro a la gente. “Cada obra, cada política social, cada espacio recuperado y cada oportunidad creada son la prueba de que este proyecto se sostiene en hechos y no en palabras”, expresó. Con iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas, la gestión de Nardini, decide invertir para ampliar derechos y oportunidades para todos los vecinos y vecinas malvinenses, garantizando inclusión, la posibilidad de tener una vida digna y proyectar un futuro mejor.

El intendente cerró su mensaje con una definición clara del rumbo de su gestión y reafirmando su compromiso personal: “No importa donde me toque estar, siempre voy a estar con el compromiso inclaudicable de trabajar por los vecinos de Malvinas Argentinas, porque yo soy de Malvinas Argentinas y vivo acá. Todos los que integramos el municipio vamos a trabajar en ese sentido, seamos nosotros u otro, porque queremos que progrese. No creemos en los proyectos personales, no creemos en los mesías. Creemos en el esfuerzo, en el trabajo, en la utilización de la política como herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente. Vamos a honrar la confianza que la gente deposita en cada elección y seguir de esa manera: fortaleciendo, transformando, y llevando a un futuro próspero a Malvinas Argentinas”.