San Isidro realiza controles médicos gratuitos con postas de salud en los diferentes barrios

Con controles cardiológicos y nutricionales, de medición de presión arterial, glucemia y colesterol, y una campaña de vacunación, el Municipio continúa fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos.

Durante marzo, el Municipio de San Isidro, a través de su Secretaría de Salud, llevará adelante el programa “Corazón Saludable”. Esta iniciativa promueve hábitos saludables y busca prevenir enfermedades cardiovasculares a través de controles médicos integrales realizados por profesionales.

En cada operativo los vecinos pueden acceder sin costo a:

* Control cardiológico y nutricional

* Medición de presión arterial, glucemia y colesterol

* Vacunación según calendario nacional

El equipo de salud entrega recomendaciones personalizadas y, si es necesario, deriva a los vecinos al sistema municipal de especialistas. Estos controles permiten detectar tempranamente factores de riesgo de hipertensión, diabetes, dislipidemias y otras patologías crónicas.

Calendario Corazón Saludable – Marzo 2026

* Viernes 6 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Sede Jorge Newbery 1450, Beccar

* Martes 10 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Virrey Vértiz y Gorriti, Boulogne

* Jueves 19 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Delegación BASI (Local 23), Camino Real Morón, Boulogne

* Viernes 27 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Barrio El Congo (Caracas y Mariano Ezpeleta), Martínez

Programa 1000 Días

Paralelamente, la Secretaria de Salud Pública continúa con la ejecución del Programa 1000 Días para fortalecer la atención integral de embarazadas y niños a través de operativos territoriales. Se trata de una política sanitaria estratégica destinada a garantizar el acceso a la salud de embarazadas y niños hasta los dos años de vida, con el objetivo de reducir la prematurez y la morbimortalidad materno-infantil mediante una atención integral, personalizada y cercana.

Las embarazadas interesadas pueden recibir información, orientación y reservar turno a través de la línea exclusiva de WhatsApp: 11-3916-9340.

Calendario 1000 Días – Marzo 2026

* Miércoles 11 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Asociación Civil Abrazando y Ayudando al Prójimo, Cervantes 1785, Boulogne

* Miércoles 18 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Hermanas de la Caridad, Juan Clark 1760, Beccar

* Miércoles 25 de marzo – 9:30 a 12:30 h – Golf de Villa Adelina, Luis María Drago 299, Villa Adelina

El operativo del miércoles 25 de marzo (9:30 a 12:30 h) en el Golf de Villa Adelina incluirá una actividad especial en conmemoración del Día del Niño por Nacer, fecha que se celebra cada 25 de marzo y que promueve el cuidado y la protección de la salud durante el embarazo.