Conocé el cronograma de marzo del ciclo municipal “Noches de Jazz & Blues y otras músicas”

El Municipio de Tigre continúa llevando adelante la propuesta musical en el Museo de La Reconquista, que tiene como objetivo promover el desarrollo y el trabajo de los artistas locales.

A través de la Subsecretaría de Cultura, el Municipio de Tigre sigue realizando el ciclo musical “Noches de Jazz & Blues y otras músicas”. La propuesta se lleva adelante todos los viernes a las 21 hs, en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo de la Reconquista.

Los géneros del jazz y el blues han sido expresiones en las que los artistas argentinos lograron reconocimiento a nivel mundial. El objetivo es ponerlos en valor, a través de la presentación de artistas locales consagrados y emergentes, como así también de artistas invitados de gran trayectoria.

A continuación, el cronograma completo del ciclo para marzo:

Viernes 6 | Marcos Pereyra

Viernes 13 | Hard Bop Piano Trio

Viernes 20 | Jambazz Quartet

Viernes 27 | Bucky Arcella

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.