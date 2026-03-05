Vicente López: Murgas Unidas invitan a vivir el Carnaval en comunidad

Este sábado 7 de marzo a las 20 horas, la intersección de Av. Mitre y Francia, en Florida Oeste, será el escenario de la 4ta edición del Carnaval de la Familia, un evento que ya se consolida como el gran punto de encuentro de la cultura popular en el distrito. La iniciativa busca potenciar y expandir el espíritu murguero que habita en cada rincón de Vicente López, transformando el espacio público en un lugar de celebración colectiva y alegría compartida.

La organización de este carnaval es el resultado del trabajo mancomunado de las agrupaciones históricas que forman la red de Murgas Unidas de Vicente López, entre las que se encuentran Centros de Murgas de las diversas localidades del distrito.

Desde el 2022 el Municipio de Vicente López ha decidido suspender los festejos oficiales, pero gracias a las organizaciones sociales y murgueras, el carnaval sigue vivo en la Avenida Mitre.

Entendiendo que el encuentro en comunidad debe fortalecer los lazos de apoyo mutuo, esta edición del carnaval integra una importante Campaña Solidaria de Recolección de Útiles Escolares organizada por

la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) de Vicente López. La intención es acompañar a las familias del distrito en el inicio del ciclo lectivo 2026, por lo que se dispondrá una posta de recepción de donaciones a partir de las 20:00 horas en el punto ubicado en Av. Mitre e Italia.

(*) Acerca de Murgas Unidas de Vicente López

Es un espacio de articulación de agrupaciones murgueras del distrito que, de manera autogestiva, trabaja desde hace cuatro años para mantener viva la cultura popular y el encuentro vecinal a través del arte del carnaval.