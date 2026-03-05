Más de 400 pilotos competirán en el Campeonato Bonaerense de BMX en Vicente López

Este sábado 7 de marzo se disputará la primera fecha del Campeonato Bonaerense de BMX 2026 en la pista olímpica del Campo Municipal de Deportes N°3 de Vicente López (Lavalle y el río).

La competencia reunirá a alrededor de 400 pilotos provenientes de distintos puntos de la Argentina para una jornada a puro deporte donde participarán riders de todas las edades, desde las categorías iniciales hasta las divisiones competitivas de mayor nivel.

Las competencias se llevarán a cabo en la pista olímpica ubicada en el Campo N°3, en el Paseo de la Costa, un predio deportivo de primer nivel que cumple con estándares internacionales y que ha sido sede de grandes eventos de BMX, Skate y Patín, como los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Campeonato Argentino de BMX y los World Skate Games. Gracias a esta infraestructura, Vicente López se consolida por sexto año consecutivo como sede del Campeonato Bonaerense de BMX.

En esta ocasión, los pilotos competirán divididos en diferentes grupos según su edad y nivel, abarcando desde las categorías formativas para los más chicos hasta las divisiones juveniles, amateurs y élite, lo que permite que participen tanto riders en etapa de iniciación como deportistas de alto rendimiento. Desde el Grupo Magenta, donde corren quienes recién empiezan a andar, hasta el Grupo Negro, donde corren los chicos de 17 y más años y competidores de élite.

Vicente López cuenta con polideportivos de primera calidad donde se entrenan deportistas de élite. Desde el Campo N°1, donde se desarrollan disciplinas acuáticas en una pileta de estándares internacionales, hasta el Campo N°3 donde se practican deportes extremos, el municipio continúa ofreciendo a los vecinos espacios modernos y accesibles para realizar actividad física y llevar una vida saludable.